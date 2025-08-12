Baran: सांप के डसने से मां-बेटा-बेटी की दर्दनाक मौत, मातम में बदला रक्षाबंधन की खुशियों का त्यौहार

Snake Bite Case: रक्षाबंधन का त्योहार मनाने बारां जिले के महोदरा गांव में आई बहन के साथ एक दर्दनाक हादसा हो गया। दरअसल मायके आई एक महिला और उसके दो मासूम बच्चों की अल-सुबह सांप के काटने से मौत हो गई।
जानकारी के मुताबिक मृतका पिंकी अपने 9 साल के बेटे प्रिंस और 8 साल की बेटी नेहा के साथ रक्षाबंधन मनाने मायके आई हुई थी। सोमवार रात तीनों एक ही बिस्तर पर सो रहे थे। देर रात अचानक कमरे में सांप घुस आया और तीनों को डस लिया। जब तक उनकी हालत बिगड़नी शुरू नहीं हुई तब तक तो किसी को भनक तक नहीं लगी।
उसके बाद परिजनों को जैसे ही पता चला सांप को देखते ही तुरंत उसे मार डाला और घायलों को अस्पताल ले जाने की तैयारी की। मृतका के पिता तीनों को लेकर केलवाड़ा अस्पताल पहुंचे लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद तीनों को मृत घोषित कर दिया।
घटना के बाद पूरे परिवार में कोहराम मच गया। रक्षाबंधन जैसे खुशी के दिन मातम पसर गया। गांव में भी इस खबर से सन्नाटा छा गया और बड़ी संख्या में लोग अस्पताल पहुंच गए। पुलिस ने शवों का पोस्टमॉर्टम कर परिजनों को सौंप दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है।