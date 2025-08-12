Baran: सांप के डसने से मां-बेटा-बेटी की दर्दनाक मौत, मातम में बदला रक्षाबंधन की खुशियों का त्यौहार

जानकारी के मुताबिक मृतका पिंकी अपने 9 साल के बेटे प्रिंस और 8 साल की बेटी नेहा के साथ रक्षाबंधन मनाने मायके आई हुई थी। सोमवार रात तीनों एक ही बिस्तर पर सो रहे थे। देर रात अचानक कमरे में सांप घुस आया और तीनों को डस लिया। जब तक उनकी हालत बिगड़नी शुरू नहीं हुई तब तक तो किसी को भनक तक नहीं लगी।