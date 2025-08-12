Rajasthan: जालोर में दर्दनाक हादसा, रामदेवरा जा रहे 2 भाइयों को बस ने कुचला, रेलिंग से टकराते ही लगी भीषण आग

जालोर। राजस्थान के जालोर जिले में मंगलवार सुबह हुए भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार दो भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं, हादसे के बाद बस में भीषण आग लग गई और बस कुछ ही देर में जलकर पूरी तरह खाक हो गई।
हादसा सुबह करीब 9 बजे जालोर के सांचौर में नेशनल हाईवे-68 पर रणोदर गांव के पास हुआ। बाड़मेर के चौहटन से गुजरात के पालनपुर जा रही निजी बस अचानक अनियंत्रित हो गई और दो बाइक सवार युवकों को कुचल दिया। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई।
हादसे के बाद बस सड़क किनारे लगी रेलिंग से जा टकरा गई और उसमें आग लग गई। कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और बस धू-धूकर जलने लगी। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की। लेकिन, सफलता नहीं मिली। सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ियों से करीब आधे घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। लेकिन, तब तक बस पूरी तरह जल गई।
हादसे में मारे गए युवकों की पहचान संदीप भाई पुत्र गोरधन भाई और रणजीत भाई पुत्र सोमाभाई निवासी तारापुर, सोजीतरा, आणंद गुजरात के रूप में हुई है। मृतक चचेरे भाई थे और रामदेवरा दर्शन करने जा रहे थे।
चितलवाना थाना पुलिस के मुताबिक हादसे के वक्त प्राइवेट बस में 30 से ज्यादा सवारियां मौजूद थी। बस बाड़मेर के चौहटन से रवाना होकर गुजरात के पालनपुर जा रही थी। तभी बाइक सवार युवकों को टक्कर मारने के बाद बस सड़क किनारे रेलिंग से जा भिड़ी। इस हादसे में कई यात्री भी घायल हुए है।
हादसे के बाद बस से चिंगारी उठने लगी और कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया। हालांकि, गनीमत रहीे कि समय रहते यात्री बस से सुरक्षित बाहर निकल आए। दमकलकर्मियों ने करीब 30 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लेकिन, बस पूरी तरह जलकर खाक हो गई।