Rajasthan: जालोर में दर्दनाक हादसा, रामदेवरा जा रहे 2 भाइयों को बस ने कुचला, रेलिंग से टकराते ही लगी भीषण आग

हादसे के बाद बस सड़क किनारे लगी रेलिंग से जा टकरा गई और उसमें आग लग गई। कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और बस धू-धूकर जलने लगी। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की। लेकिन, सफलता नहीं मिली। सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ियों से करीब आधे घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। लेकिन, तब तक बस पूरी तरह जल गई।