12 अगस्त 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जालोर

Rajasthan: जालोर में दर्दनाक हादसा, रामदेवरा जा रहे 2 भाइयों को बस ने कुचला, रेलिंग से टकराते ही लगी भीषण आग

Jalore Road Accident: राजस्थान के जालोर जिले में मंगलवार सुबह हुए भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार दो भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई।

जालोर

Anil Prajapat

Aug 12, 2025

Jalore-road-accident-3
Play video
हादसे के बाद बस में लगी आग। फोटो: पत्रिका

जालोर। राजस्थान के जालोर जिले में मंगलवार सुबह हुए भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार दो भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं, हादसे के बाद बस में भीषण आग लग गई और बस कुछ ही देर में जलकर पूरी तरह खाक हो गई।

हादसा सुबह करीब 9 बजे जालोर के सांचौर में नेशनल हाईवे-68 पर रणोदर गांव के पास हुआ। बाड़मेर के चौहटन से गुजरात के पालनपुर जा रही निजी बस अचानक अनियंत्रित हो गई और दो बाइक सवार युवकों को कुचल दिया। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई।

ये भी पढ़ें

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार का कहर, पुलिस वैन से टकराने के बाद कार में लगी आग, 4 पुलिसकर्मी सहित 8 घायल
अलवर
Accident-on-Delhi-Mumbai-Expressway

हादसे के बाद बस सड़क किनारे लगी रेलिंग से जा टकरा गई और उसमें आग लग गई। कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और बस धू-धूकर जलने लगी। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की। लेकिन, सफलता नहीं मिली। सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ियों से करीब आधे घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। लेकिन, तब तक बस पूरी तरह जल गई।

मृतकों की हुई पहचान

हादसे में मारे गए युवकों की पहचान संदीप भाई पुत्र गोरधन भाई और रणजीत भाई पुत्र सोमाभाई निवासी तारापुर, सोजीतरा, आणंद गुजरात के रूप में हुई है। मृतक चचेरे भाई थे और रामदेवरा दर्शन करने जा रहे थे।

गुजरात के पालनपुर जा रही थी बस

चितलवाना थाना पुलिस के मुताबिक हादसे के वक्त प्राइवेट बस में 30 से ज्यादा स​वारियां मौजूद थी। बस बाड़मेर के चौहटन से रवाना होकर गुजरात के पालनपुर जा रही थी। तभी बाइक सवार युवकों को टक्कर मारने के बाद बस सड़क किनारे रेलिंग से जा ​भिड़ी। इस हादसे में कई या​त्री भी घायल हुए है।

30 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू

हादसे के बाद बस से चिंगारी उठने लगी और कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया। हालांकि, गनीमत रहीे कि समय रहते यात्री बस से सुरक्षित बाहर निकल आए। दमकलकर्मियों ने करीब 30 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लेकिन, बस पूरी तरह जलकर खाक हो गई।

ये भी पढ़ें

धधकती कार के पास बिखरे पड़े कपड़े और चूड़ियां, देखें दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे हादसे के बाद की दिल दहला देने वाली तस्वीरें
अलवर
image

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

big accident in Rajasthan

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

12 Aug 2025 01:38 pm

Published on:

12 Aug 2025 12:29 pm

Hindi News / Rajasthan / Jalore / Rajasthan: जालोर में दर्दनाक हादसा, रामदेवरा जा रहे 2 भाइयों को बस ने कुचला, रेलिंग से टकराते ही लगी भीषण आग

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.