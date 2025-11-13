Sirohi: सिरोही की लैब में चल रही थी 100 KG एमडी ड्रग्स बनाने की तैयारी, पूछताछ में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

एनसीबी के क्षेत्रीय निदेशक घनश्याम सोनी ने बताया कि गत छह नवंबर को सिरोही जिले में रेवदर थाना क्षेत्रान्तर्गत दांतराई गांव के खेत में एमडी ड्रग्स की लैब पकड़ी थी। खेत भावेश उर्फ भूराराम का है। उसने बालाराम को लीज पर दे रखा था। मास्टरमाइंड बालाराम ने गुजरात के अंकलेश्वर से भारी मात्रा में केमिकल व उपकरण मंगवाकर एमडी ड्रग्स की लैब स्थापित की थी। एनसीबी ने एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की तलाश में अलग-अलग टीमें गठित की थीं।