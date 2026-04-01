Rajasthan: बंदर के बच्चे की गर्दन में फंसा स्टील का लोटा, भूख-प्यास से तड़प रहा मासूम

आशंका जताई जा रही है कि बंदर का बच्चा पानी पीने के लिए लोटा में मुंह डाला और वह फंस गया। बच्चे की गर्दन में फंसे लोटे की वजह से वह कुछ भी खा-पी नहीं पा रहा है। भूख और प्यास से उसकी हालत लगातार खराब होती जा रही है। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद समाजसेवी तृप्ति जैन ने तुरंत प्रशासन को सूचित किया और एडीएम डॉ. राजेश गोयल से इस मामले में मदद की गुहार लगाई।