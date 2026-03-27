Msp kharid: सरसों-चना खरीद में किसानों की बेरुखी; 6 दिन में एक भी पंजीयन नहीं, जानें सरसों के मंडी भाव

किसानों का कहना है कि जिले में सरसों और चना के लिए केंद्र खोल दिए हैं, लेकिन गेहूं के लिए कोई केंद्र नहीं बनाया गया । जबकि जिले में गेहूं की सर्वाधिक बुवाई होती है । कृषि विभाग के अनुसार वर्ष 2025-26 में जिले में करीब 39,560 हैक्टेयर में गेहूं, 4,865 हैक्टेयर में चना और 23,872 हैक्टेयर में सरसों की बुवाई हुई है । गेहूं का खरीद केंद्र नहीं होने से किसानों में नाराजगी है ।