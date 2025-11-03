IMD Rain Alert: पश्चिमी विक्षोभ कराएगा आफत की बारिश, 2 दिन दिखेगा असर, मौसम विभाग का नया अलर्ट जारी

फाइल फोटो- पत्रिका
जयपुर। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में आज से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो चुका है, जिसके प्रभाव से जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर और कोटा के कुछ हिस्सों में 3 और 4 नवंबर को मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं।
बीकानेर संभाग में भी आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। हालांकि 5 नवंबर से अधिकांश इलाकों में मौसम फिर से शुष्क हो जाएगा। इस दौरान उत्तरी हवाओं के प्रभाव से रात के तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है।
अर्बुदांचल की वादियों के प्राकृतिक सौंदर्य को निहारने का देश-विदेश से आए पर्यटक खासा लुत्फ उठा रहे हैं। महानगरों की भीड़-भाड़ से हटकर माउंट आबू जैसे शांत माहौल के बीच सुकून की तलाश में पहुंचने वाले सैलानी पहाड़ियों के इर्द गिर्द सड़कों व बाजारों में चहलकदमी करते हुए मौसम का आनंद ले रहे हैं। सोमवार सवेरे से आसमान में बादलों का आवागमन रहा। दिनभर सूरज और बादलों के बीच आंख मिचौली का खेल चलता रहा।
सिरोही
राजस्थान न्यूज़
