IMD Rain Alert: पश्चिमी विक्षोभ कराएगा आफत की बारिश, 2 दिन दिखेगा असर, मौसम विभाग का नया अलर्ट जारी

अर्बुदांचल की वादियों के प्राकृतिक सौंदर्य को निहारने का देश-विदेश से आए पर्यटक खासा लुत्फ उठा रहे हैं। महानगरों की भीड़-भाड़ से हटकर माउंट आबू जैसे शांत माहौल के बीच सुकून की तलाश में पहुंचने वाले सैलानी पहाड़ियों के इर्द गिर्द सड़कों व बाजारों में चहलकदमी करते हुए मौसम का आनंद ले रहे हैं। सोमवार सवेरे से आसमान में बादलों का आवागमन रहा। दिनभर सूरज और बादलों के बीच आंख मिचौली का खेल चलता रहा।