Rajasthan: राजस्थान सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, अब इंडस्ट्रियल एरिया में हो सकेंगे ऐसे काम, युवाओं को मिलेगा रोजगार

एआई तस्वीर
आबूरोड। प्रदेश सरकार ने औद्योगिकीकरण को बढ़ावा एवं रोजगार सृजन के उद्देश्य से बड़ी पहल करते हुए औद्योगिक क्षेत्रों में इकाई के लिए आवंटित भूखंडों पर होटल, वाणिज्यिक कॉम्पलेक्स व आवास निर्माण की छूट प्रदान की है। रीको निदेशक मंडल ने इस निर्णय को मंजूरी देते हुए आदेश जारी किए हैं। इससे सिरोही जिले के सबसे बड़े आबूरोड रीको औद्योगिक क्षेत्र में नवीन व्यावसायिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा। स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खुलेंगे और सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी।
सरकार की ओर से औद्योगिक भूखंडों की उपयोगिता को और अधिक व्यावहारिक, पारदर्शी व समयानुकूल बनाने के लिए किए गए नवाचार से उद्यमी व व्यवसायी प्रभावित हो रहे हैं। अभी तक करीब 15 पट्टाधारियों ने होटल और वाणिज्यिक कॉम्पलेक्स के लिए आबूरोड रीको कार्यालय में संपर्क किया है।
इनमें अधिकांश की पहली पसंद होटल निर्माण है। अधिकारियों ने उन्हें औद्योगिक भूखंडों का अन्य व्यवसाय के लिए आवंटन प्रक्रिया की जानकारी देने के साथ सहयोग का भरोसा दिया है। विभाग ने होटलों की स्थापना को लेकर प्रारंभिक स्तर पर कागजी कार्रवाई शुरू की है।
इच्छुक पट्टाधारी अपने भूखंड पर एक अनुमत गतिविधि से दूसरी अनुमत गतिविधि में परिवर्तन करना चाहें तो वे अपने एसएसओ आईडी के माध्यम से रीको ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन निर्धारित शुल्क व आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं। प्राप्त आवेदनों की जांच के बाद निर्धारित राशि जमा कराने पर अनुमति जारी की जाएगी। आवेदनों का निस्तारण फर्स्ट कम फर्स्ट आउट के सिद्धांत पर किया जाएगा।
वर्तमान में आबूरोड में अर्बुदा, अंबाजी, मावल ग्रोथ सेंटर-प्रथम व द्वितीय औद्योगिक क्षेत्र स्थित हैं। यहां 700 से अधिक मार्बल, ग्रेनाइट, स्टील, मार्बल आर्टिकल समेत अन्य उत्पादों की इकाइयां संचालित हैं। इन इकाइयों में स्थानीय हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है।
औद्योगिक भूखंडों पर होटल, वाणिज्यिक कॉम्पलेक्स व आवास निर्माण हो सकेंगे। आवेदनकर्ताओं को इसका लाभ निर्धारित नियम व प्रक्रिया के अंतर्गत मिलेगा। नवीन व्यावसायिक गतिविधियां शुरू करने के इच्छुक उद्यमियों ने कार्यालय में पूछताछ की है। उन्हें पूरा सहयोग किया जाएगा।
