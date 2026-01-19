Rajasthan: राजस्थान सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, अब इंडस्ट्रियल एरिया में हो सकेंगे ऐसे काम, युवाओं को मिलेगा रोजगार

आबूरोड। प्रदेश सरकार ने औद्योगिकीकरण को बढ़ावा एवं रोजगार सृजन के उद्देश्य से बड़ी पहल करते हुए औद्योगिक क्षेत्रों में इकाई के लिए आवंटित भूखंडों पर होटल, वाणिज्यिक कॉम्पलेक्स व आवास निर्माण की छूट प्रदान की है। रीको निदेशक मंडल ने इस निर्णय को मंजूरी देते हुए आदेश जारी किए हैं। इससे सिरोही जिले के सबसे बड़े आबूरोड रीको औद्योगिक क्षेत्र में नवीन व्यावसायिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा। स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खुलेंगे और सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी।