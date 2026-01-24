Jaipur: उड़ती फ्लाइट में यात्री ने की ऐसी हरकत, विमान में मच गया हड़कंप, पायलट ने कराई सुरक्षित लैंडिंग

शाम करीब 7:40 बजे इंडिगो एयरलाइंस की एक फ्लाइट कोलकाता से जयपुर के लिए रवाना हुई थी। उड़ान के कुछ समय बाद फ्लाइट में सवार यात्री चेतन कुमार नामक एक युवक ने बिना किसी कारण एयरक्राफ्ट का इमरजेंसी फ्लैप स्विच खोल दिया। स्विच खुलते ही फ्लाइट के अंदर तेज आवाज के साथ इमरजेंसी अलार्म बज उठा, जिससे यात्रियों में दहशत फैल गई।