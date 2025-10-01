सिरोही की प्रिंयका प्रथम प्रयास में ही बनीं सहायक आचार्य, जिस कॉलेज से पढ़ाई की, अब उसी कॉलेज में पढ़ाएंगी

सिरोही. पीजी कॉलेज में सहायक आचार्य के पद पर कार्यग्रहण करते प्रियंका। Photo- Patrika
सिरोही। समीपवर्ती गोल गांव की होनहार बेटी प्रियंका ओझा ने राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित परीक्षा में सफलता प्राप्त कर नाम रोशन किया है। उन्हें राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सिरोही में ही भौतिकी विषय की सहायक आचार्य के रूप में नियुक्ति मिली है। प्रथम प्रयास में ही प्रियंका ने यह सफलता अर्जित की।
खास बात यह कि प्रियंका अब उसी प्रतिष्ठित महाविद्यालय में प्राध्यापक के रूप में सेवा देंगी, जहां से उसने शिक्षा प्राप्त की। प्रियंका के भाई प्रियांक ओझा और पिता किशोर कुमार ओझा ने भी सिरोही कॉलेज से ही स्नातक की शिक्षा प्राप्त की थी। ऐसे में परिवार के लिए यह गर्व का पल है।
प्रियंका ने नेट जेआरएफ उत्तीर्ण करने के साथ ही वर्ष 2020 में जेस्ट परीक्षा में पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त किया था। उनकी इस उपलब्धि से न केवल परिवार, बल्कि सम्पूर्ण गांव में खुशी है। उसकी सफलता ग्रामीण क्षेत्र की बेटियों के लिए प्रेरणा बन गई है।
प्रियंका ने इस उपलब्धि का श्रेय अपने माता-पिता, भाई, शिक्षकों और मार्गदर्शकों को दिया है। वह पिछले एक साल से राजकीय कन्या महाविद्यालय पाली में अतिथि सहायक आचार्य के तौर पर सेवा दे रहीं थीं। प्रियंका ने बताया किसी भी परीक्षा में असफलता मिले तो घबराना नहीं चाहिए, बल्कि लक्ष्य बनाकर मेहनत करनी चाहिए, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी।
