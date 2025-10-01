सिरोही की प्रिंयका प्रथम प्रयास में ही बनीं सहायक आचार्य, जिस कॉलेज से पढ़ाई की, अब उसी कॉलेज में पढ़ाएंगी

प्रियंका ने इस उपलब्धि का श्रेय अपने माता-पिता, भाई, शिक्षकों और मार्गदर्शकों को दिया है। वह पिछले एक साल से राजकीय कन्या महाविद्यालय पाली में अतिथि सहायक आचार्य के तौर पर सेवा दे रहीं थीं। प्रियंका ने बताया किसी भी परीक्षा में असफलता मिले तो घबराना नहीं चाहिए, बल्कि लक्ष्य बनाकर मेहनत करनी चाहिए, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी।