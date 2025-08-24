Sirohi News: बारिश में क्षतिग्रस्त सड़क, रपट और पुलों की बदलेगी सूरत, 94 करोड़ का प्रस्ताव भेजा

प्रस्ताव अनुसार आबूरोड खंड में 64 किलोमीटर लंबी सड़कों की मरम्मत पर 14 करोड़ 52 लाख, रपट व पुलों की मरम्मत पर 19 करोड़ 65 लाख रुपए खर्च होंगे। कुल 34 करोड़ 17 लाख व्यय होने का अनुमान है। वहीं, सिरोही खंड में 81 किलोमीटर सड़क मरम्मत पर 23 करोड़ 50 लाख, रपट व पुलों की मरम्मत पर 36 करोड़ 3 लाख खर्च होंगे। कुल 59 करोड़ 53 लाख व्यय होने का अनुमान है।