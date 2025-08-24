Sirohi News: बारिश में क्षतिग्रस्त सड़क, रपट और पुलों की बदलेगी सूरत, 94 करोड़ का प्रस्ताव भेजा

राजस्थान के सिरोही जिले में क्षतिग्रस्त सड़कों, रपटों व पुलियाओं की मरम्मत के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग ने कवायद शुरू की है। इसके तहत विभाग ने आबूरोड और सिरोही खंड में ऐसे कार्यों के लिए करीब 94 करोड़ का प्रस्ताव विभाग के मुख्य अभियंता को भिजवाया है। प्रस्ताव को स्वीकृति मिलने पर मरम्मत होने के बाद आवागमन में बाधक बन रहे रास्तों से ग्रामीणों के लिए आवागमन सुगम होगा।
विभाग की ओर से आबूरोड खंड व सिरोही खंड में 40-40 कार्यों के लिए प्रस्ताव भिजवाया है। जिसके तहत विभिन्न पंचायतों के गांवों में क्षतिग्रस्त सड़कों, पुलियाओं व रपटों की मरम्मत करवाई जाएगी। कुछ स्थानों पर तो सड़कें इतनी ज्यादा क्षतिग्रस्त है कि नई सड़क का निर्माण करवाया जाएगा।
जहां रास्ते खराब है, वहां ग्रामीणों व स्कूली बच्चों को आवागमन में काफी परेशानी हो रही है। ऐसे रास्तों को पार करने के दौरान उनके साथ हादसा घटित होने की संभावना बनी रहती है। ज्यादा बारिश के दौरान तो आवागमन घंटों बाधित हो जाता है। तब बीमार लोगों व प्रसूताओं को अस्पताल लाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जिमेदार ध्यान नहीं दे रहे।
प्रस्ताव अनुसार आबूरोड खंड में 64 किलोमीटर लंबी सड़कों की मरम्मत पर 14 करोड़ 52 लाख, रपट व पुलों की मरम्मत पर 19 करोड़ 65 लाख रुपए खर्च होंगे। कुल 34 करोड़ 17 लाख व्यय होने का अनुमान है। वहीं, सिरोही खंड में 81 किलोमीटर सड़क मरम्मत पर 23 करोड़ 50 लाख, रपट व पुलों की मरम्मत पर 36 करोड़ 3 लाख खर्च होंगे। कुल 59 करोड़ 53 लाख व्यय होने का अनुमान है।
टोल नाका रोड से किवरली वाया राम मंदिर, निचलागढ़, टांकिया, जायदरा, दोयतरा से भूला रोड, आबूरोड-निचलागढ-दानबोर रोड, निचला टांकिया से ऊपला टांकिया, आमथला, मुदरला, मोरडू, भैसासिंह, महीखेड़ा, मावल-वासड़ा समेत आबूरोड खंड के अन्य गांवों में कार्य होंगे। जबकि सिरोही खंड में सोरडा-बांट से गुजरात सीमा, रोहुआ, जावाल, दांतराई-सिलदर, लुणोल, मोरवाडा-पीथापुरा समेत अन्य गांवों में सड़क, रपट व पुलियाओं के मरम्मत कार्य किए जाएंगे।
रमेश परिहार, अधिशासी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, आबूरोड खंड