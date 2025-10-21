Good News: राजस्थान में खुला पहला सौंफ कम्युनिटी जीन बैंक, अच्छी किस्म के बीज होंगे तैयार, किसानों की होगी जमकर कमाई



समारोह में 20 से अधिक लघु एवं सीमांत किसान, जनजातीय महिलाएं और पशुपालक अपने योगदान के लिए सम्मानित किए गए। विशेष रूप से किसान इशाक अली को उनकी 40 साल की मेहनत और उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया।

उन्होंने कठिन परिस्थितियों में ‘अबू सौंफ 440’ किस्म विकसित की, जो हाल ही में प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी के तहत पंजीकृत हुई। यह राजस्थान की पहली किसान विकसित सौंफ किस्म है। इसे राज्य की कृषि पहचान के रूप में देखा जा रहा है।