Sirohi: फर्जी दिव्यांग प्रमाण-पत्रों से पेंशन उठाने वालों पर अब SOG कसेगी शिकंजा, निदेशालय ने लिखा पत्र

हालांकि कितने लोगों के फर्जी सर्टिफिकेट जारी किए गए, उनमें से कितने लोगों ने फर्जीवाड़े से सरकारी नौकरी हासिल की और कितने पेंशन उठाकर सरकार को चपत लगा रहे हैं यह तो एसओजी की जांच के बाद ही सामने आ सकेगा। लेकिन गत दिनों एसओजी की ओर से एसएमएस मेडिकल कॉलेज में गठित बोर्ड की ओर से करवाई गई जांच में 43 संदिग्धों में से 37 सरकारी कर्मचारियों के दिव्यांग प्रमाणपत्र संदिग्ध पाए गए थे, जो प्रदेश के 9 सीएमएचओ की ओर से जारी किए थे। ऐसे में अनुचित पेंशन लाभ के मामले भी सामने आ सकते हैं।