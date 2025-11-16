Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सिरोही

Sirohi: फर्जी दिव्यांग प्रमाण-पत्रों से पेंशन उठाने वालों पर अब SOG कसेगी शिकंजा, निदेशालय ने लिखा पत्र

सिरोही सीएमएचओ कार्यालय में गत 6 साल में बनाए गए दिव्यांग प्रमाण-पत्रों के संदिग्ध पाए जाने का मामला उजागर होने के बाद मंत्री व जिला कलक्टर ने प्रमाणपत्रों की जांच के लिए एसओजी को लिखा था।

2 min read
Google source verification

सिरोही

image

Anand Prakash Yadav

Nov 16, 2025

सिरोही सीएमएचओ कार्यालय, फाइल फोटो

suspicious disability certificates made in Sirohi: फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बनवाकर सरकारी नौकरी हासिल करने के राजस्थान में अब तक कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन अब फर्जी दिव्यांग प्रमाण-पत्रों से बड़ी संख्या में लोगों के पेंशन लाभ लेकर सरकार को चूना लगाने की भी आशंका जताई जा रही है। गत दिनों सिरोही सीएमएचओ कार्यालय में गत 6 साल में बनाए गए दिव्यांग प्रमाण-पत्रों के संदिग्ध पाए जाने का मामला उजागर होने के बाद मंत्री व जिला कलक्टर ने प्रमाणपत्रों की जांच के लिए एसओजी को लिखा था।

इसी मामले में विशेष योग्यजन निदेशालय ने भी फर्जी दिव्यांग प्रमाणत्रों से अनुचित तरीके से पेंशन लाभ ले रहे लोगों की जांच को लेकर एसओजी को पत्र लिखा है। हालांकि यह तो एसओजी की जांच में ही सामने आएगा कि कितने लोग फर्जी तरीके से पेंशन लाभ ले रहे हैं, लेकिन प्रदेश में जिस तरह से संदिग्ध प्रमाणपत्र पकड़ में आए हैं, उसके अनुसार तो इनकी भी संख्या कम नहीं आंकी जा सकती।

महिला का प्रमाण पत्र संदिग्ध, उठा रही पेंशन

उल्लेखनीय है कि अक्टूबर माह में कुछ लोगों ने पूर्व सीएमएचओ डॉ. राजेश कुमार के कार्यकाल में फर्जी दिव्यांग प्रमाणत्र बनाए जाने की सिरोही जिला कलक्टर को शिकायत की थी। उनके निर्देश पर वर्तमान सीएमएचओ की ओर से गठित चिकित्सा विभाग की टीम ने जांच की तो तत्कालीन सीएमएचओ के कार्यकाल में गत 6 साल में जारी किए गए 5177 दिव्यांग सर्टिफिकेट संदिग्ध पाए गए थे।

जांच में एक महिला का प्रमाणपत्र संदिग्ध मिलने और उसके अनुचित पेंशन लाभ लेने का मामला सामने आने पर वर्तमान सीएमएचओ ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को जांच के लिए पत्र लिखा। जिस पर विशेष योग्यजन निदेशालय के अतिरिक्त निदेशक ने फर्जी दिव्यांग प्रमाणपत्रों से अनुचित तरीके से पेंशन लाभ ले रहे लोगों की जांच के लिए एसओजी को पत्र लिखा है।

सिरोही ग्रामीण क्षेत्र में दिव्यांग पेंशनर

सिरोही ग्रामीण क्षेत्र – विशेष योग्यजन पेंशनर (स्टेट व केन्द्र पोषित)

क्षेत्रस्टेट पेंशनरकेन्द्र पोषित पेंशनर
आबूरोड96835
पिण्डवाडा318928
रेवदर280427
शिवगंज167218
सिरोही228122
कुल (ग्रामीण)10914130

जिले में 12 हजार 654 दिव्यांग ले रहे पेंशन, जांच में खुलेगा कितने फर्जी

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अनुसार वर्तमान में सिरोही जिले में कुल 12 हजार 654 दिव्यांगजन पेंशन लाभ ले रहे हैं। इनमें राज्य की विशेष योग्यजन योजना में 12 हजार 498 और केन्द्र पोषित योजना में 156 दिव्यांगजन पेंशनर हैं। ऐसे में बहुत से लोगों के संदिग्ध प्रमाणत्रों से पेंशन लाभ लेने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि असलियत एसओजी की जांच के बाद ही सामने आ सकेगी कि कितने लोग फर्जी प्रमाण-पत्रों से अनुचित पेंशन लाभ ले रहे हैं।

सिरोही शहरी क्षेत्र में दिव्यांग पेंशनर

सिरोही शहरी क्षेत्र – विशेष योग्यजन पेंशनर (स्टेट व केन्द्र पोषित)

क्षेत्रस्टेट पेंशनरकेन्द्र पोषित पेंशनर
आबूरोड3164
जावाल520
मंडार1351
माउंट आबू1534
पिण्डवाडा3214
शिवगंज2715
सिरोही3368
कुल (शहरी)158426

एसओजी खोलेगी राज, कितने कर रहे फर्जी नौकरी

हालांकि कितने लोगों के फर्जी सर्टिफिकेट जारी किए गए, उनमें से कितने लोगों ने फर्जीवाड़े से सरकारी नौकरी हासिल की और कितने पेंशन उठाकर सरकार को चपत लगा रहे हैं यह तो एसओजी की जांच के बाद ही सामने आ सकेगा। लेकिन गत दिनों एसओजी की ओर से एसएमएस मेडिकल कॉलेज में गठित बोर्ड की ओर से करवाई गई जांच में 43 संदिग्धों में से 37 सरकारी कर्मचारियों के दिव्यांग प्रमाणपत्र संदिग्ध पाए गए थे, जो प्रदेश के 9 सीएमएचओ की ओर से जारी किए थे। ऐसे में अनुचित पेंशन लाभ के मामले भी सामने आ सकते हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

16 Nov 2025 01:33 pm

Hindi News / Rajasthan / Sirohi / Sirohi: फर्जी दिव्यांग प्रमाण-पत्रों से पेंशन उठाने वालों पर अब SOG कसेगी शिकंजा, निदेशालय ने लिखा पत्र

बड़ी खबरें

View All

सिरोही

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: हाईवे पर ट्रेलर के टायर में लगी आग, साइड लेते समय 11 हजार केवी लाइन के छूने से दौड़ा करंट, चालक की मौत

Trailer driver died
सिरोही

Sirohi: आबूरोड के सांतपुर में 2 करोड़ की सीसी सड़क का काम शुरू, ग्रामीणों-विद्यार्थियों को मिलेगा सुरक्षित आवागमन

Sirohi News
सिरोही

Sirohi: सिरोही की लैब में चल रही थी 100 KG एमडी ड्रग्स बनाने की तैयारी, पूछताछ में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

MD Drugs
सिरोही

Sirohi Crime: सिरोही में करोड़ों की एमडी ड्रग लैब का भंडाफोड़, खेत में बनी थी नशे की फैक्ट्री, NCB कर रही जांच

MD drug lab was busted in Sirohi
सिरोही

Rajasthan Mining Project: राजस्थान में खनन परियोजना का विरोध, सरकारी-राजनीतिक कार्यक्रमों के बहिष्कार का निर्णय

Limestone Mining Project in Sirohi
सिरोही
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.