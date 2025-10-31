Rajasthan: पति ने पत्नी की शिकायत की तो सामने आया फर्जीवाड़ा, SOG जांच में चलेगा पता कितनों ने पाई फर्जी सर्टिफिकेट से नौकरी

उल्लेखनीय है कि जोधपुर निवासी देवेन्द्र सिंह ने तत्कालीन सीएमएचओ डॉ. राजेश कुमार की ओर से बड़ी संख्या में फर्जी सर्टिफिकेट बनाने की जिला कलक्टर से शिकायत की। इसके बाद आबूरोड निवासी ताराचंद ने भी शिकायत की। साथ ही सिरोही जिले के आबूरोड निवासी एक पति ने अपनी ही पत्नी के फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवा कर अनुचित तरीके से सरकारी योजना का लाभ लेने की अधिकारियों से शिकायत की तो अधिकारी भी हैरान रह गए। जिला कलक्टर के आदेश पर वर्तमान सीएमएचओ डॉ. खराड़ी ने टीम गठित कर जांच करवाई तो सर्टिफिकेट संदिग्ध पाया गया। इसके बाद एक के बाद एक कई सर्टिफिकेट संदिग्ध पाए गए। जिस पर विभाग हरकत में आया।