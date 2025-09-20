Rajasthan: विधायक को धमकाने वाला अहमदाबाद से गिरफ्तार, जानें क्यों दी जान से मारने की धमकी?

सीआई ने बताया कि कॉल डिटेल के आधार पर एक टीम अहमदाबाद भेजी गई थी, जहां से आरोपी युवक को गिरफ़्तार किया गया। युवक ने पूछताछ में बताया कि उसकी विधायक से कोई व्यक्तिगत रंजिश नहीं है। युवक के परिवार के लोगों ने बताया कि वह आदतन शराबी है। उसने शराब के नशे में विधायक को फोन कर दिया।