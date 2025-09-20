Patrika LogoSwitch to English

सिरोही

Rajasthan: विधायक को धमकाने वाला अहमदाबाद से गिरफ्तार, जानें क्यों दी जान से मारने की धमकी?

Rajasthan MLA Threat Case: पुलिस ने विधायक मोतीराम कोली को जान से मारने की धमकी देने के आरोपी को अहमदाबाद (गुजरात) से दस्तयाब किया है।

सिरोही

Anil Prajapat

Sep 20, 2025

Rajasthan-MLA-threat-case
विधायक मोतीराम और आरोपी हितेश। फोटो: पत्रिका

सिरोही। रेवदर पुलिस ने विधायक मोतीराम कोली को जान से मारने की धमकी देने के आरोपी को अहमदाबाद (गुजरात) से दस्तयाब किया है। आरोपी ने शराब के नशे में विधायक को फोन कर धमकी दे दी।

सीआई सीताराम ने बताया कि गत 15 सितम्बर को रेवदर विधायक मोतीराम कोली को दोपहर में फोन कर जान से मारने की धमकी दी गई थी। मामले को लेकर विधायक ने थाने में रिपोर्ट दी।

अहमदाबाद में पकड़ा गया आरोपी

पुलिस ने कॉल डिटेल निकलवाई। जानकारी जुटाने के बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने अहमदाबाद (गुजरात) से डबानी (रेवदर) निवासी हितेश प्रजापत को दस्तयाब किया है। पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है।

शराब के नशे में किया कॉल

सीआई ने बताया कि कॉल डिटेल के आधार पर एक टीम अहमदाबाद भेजी गई थी, जहां से आरोपी युवक को गिरफ़्तार किया गया। युवक ने पूछताछ में बताया कि उसकी विधायक से कोई व्यक्तिगत रंजिश नहीं है। युवक के परिवार के लोगों ने बताया कि वह आदतन शराबी है। उसने शराब के नशे में विधायक को फोन कर दिया।

rajasthan news

rajasthan news in hindi

20 Sept 2025 08:50 am

Rajasthan / Sirohi / Rajasthan: विधायक को धमकाने वाला अहमदाबाद से गिरफ्तार, जानें क्यों दी जान से मारने की धमकी?

