रामलला प्राण प्रतिष्ठा के दूसरे वर्ष में राजस्थान को बड़ा तोहफा: किसानों-महिलाओं-श्रमिकों को 1,590 करोड़ की सीधी राहत

Ram Lalla Pran Pratishtha: रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दूसरे वर्षगांठ के पावन अवसर पर राजस्थान सरकार ने गांव, खेत और मेहनतकश हाथों को केंद्र में रखकर एक बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के किसानों, महिलाओं और श्रमिक परिवारों को 1,590 करोड़ रुपए की सीधी आर्थिक राहत देने की घोषणा की गई है। यह केवल योजनाओं का ऐलान नहीं, बल्कि गांवों तक सरकार की मौजूदगी का संकेत माना जा रहा है। अरावली स्टेडियम, सिरोही में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम में यह संदेश साफ दिखा कि सरकार की प्राथमिकता अब फाइलों से निकलकर सीधे गांव तक पहुंचने की है।