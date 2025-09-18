राजस्थान में कांग्रेस नेता को जान से मारने की धमकी, अनजान नंबर से आया कॉल, बदमाश बोला- MLA की गर्मी उतार दूंगा

विधायक मोतीराम कोली ने कहा कि अज्ञात कॉलर ने कॉल रिसीव करने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी। इससे उन्हें जान को खतरा है। इधर, रिपोर्ट मिलते ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सीआई सीताराम ने बताया कि मामले को लेकर जिला मुख्यालय से कॉल लोकेशन व डिटेल मंगवाई गई है। मामले की गहनता से जांच की जा रही है।