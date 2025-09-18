Patrika LogoSwitch to English

राजस्थान में कांग्रेस नेता को जान से मारने की धमकी, अनजान नंबर से आया कॉल, बदमाश बोला- MLA की गर्मी उतार दूंगा

Congress MLA Death Threat: रेवदर से विधायक मोतीराम कोली को मोबाइल फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है।

सिरोही

Anil Prajapat

Sep 18, 2025

सिरोही। रेवदर से विधायक मोतीराम कोली को मोबाइल फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है। इस मामले में विधायक ने रेवदर थाने में रिपोर्ट दी है। विधायक कोली ने पुलिस को बताया कि कॉलर ने कहा कि एमएलए की गर्मी उतार दूंगा।

रेवदर थानाधिकारी सीताराम ने बताया कि रेवदर विधायक मोतीराम कोली निवासी वासन ने रिपोर्ट दी है कि सोमवार को दोपहर 12.57 बजे उनके मोबाइल पर अनजान नंबर से कॉल आया। कॉलर ने फोन रिसीव करते ही कहा कि तेरी एमएलए की गर्मी उतार दूंगा।

पहले भी एक बार मारने की कोशिश की, पर तू बच गया। अब एक महीने के अंदर दुर्घटना में उड़ा दूंगा, तुझे नहीं छोडूंगा। कॉलर ने तू-तड़ाके से बात करते हुए विधायक को जान से मारने की धमकी दी।

विधायक बोले- जान को खतरा

विधायक मोतीराम कोली ने कहा कि अज्ञात कॉलर ने कॉल रिसीव करने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी। इससे उन्हें जान को खतरा है। इधर, रिपोर्ट मिलते ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सीआई सीताराम ने बताया कि मामले को लेकर जिला मुख्यालय से कॉल लोकेशन व डिटेल मंगवाई गई है। मामले की गहनता से जांच की जा रही है।

18 Sept 2025 08:25 am

Hindi News / Rajasthan / Sirohi / राजस्थान में कांग्रेस नेता को जान से मारने की धमकी, अनजान नंबर से आया कॉल, बदमाश बोला- MLA की गर्मी उतार दूंगा

