Sirohi: पुलिस को देखकर काला बैग फेंककर भागा संदिग्ध युवक, अंदर मिले हथियार देख उड़े सभी के होश

मामले की जानकारी देती पुलिस। फोटो- पत्रिका
मंडार। कस्बे में नाकाबंदी के दौरान तीन बत्ती रोड पर सरकारी अस्पताल के आगे खड़े संदिग्ध युवक से जब पुलिसकर्मी ने पूछताछ की तो वह रास्ते में बैग फेंककर भाग गया। उसके थैले से चार देसी पिस्टल मिली। सूचना पर मंडार, रेवदर तथा भटाना चौकी स्टाफ मौके पर पहुंचा तथा कई स्थानों पर तलाशी की, लेकिन आरोपी भागने में सफल रहा।
पुलिस ने संदिग्ध आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। थाना प्रभारी मोहनलाल विश्नोई ने बताया कि गश्त में तैनात आरएसी कानि. टीकमाराम को सरकारी अस्पताल के सामने दुकान के आगे संदिग्ध युवक खड़ा मिला। उसे देख मोटरसाइकिल रोककर पूछताछ का प्रयास किया। युवक पुलिस को देखकर भागने लगा। जिस पर टीकमाराम ने उसका पीछा किया, तो आरोपी काले रंग का बैग गली में फेंक फरार हो गया।
यह वीडियो भी देखें
सूचना मिलते ही चारों ओर नाकाबंदी करवाई, लेकिन उसका सुराग नहीं मिला। बैग की तलाशी ली तो उसमें चार देशी पिस्टल मिली। घटना से गांव में सनसनी सी फैल गई। ग्रामीणों में यह चर्चा का विषय रहा। पुलिस सीसीटीवी कैमरे से फुटेज के जरिए आरोपी तक पहुंचने का प्रयास कर रही है।
बड़ी खबरेंView All
सिरोही
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग