सिरोही का 2800 वर्ष प्राचीन जीरावला जैन तीर्थ, पार्श्वनाथ मंदिर में भव्य शिल्प, 108 मूर्तियों का अद्भुत संगम



मंदिर सिरोही जिले के रेवदर ब्लॉक में स्थित है। यहां सड़क मार्ग से पहुंचा जा सकता है। मंदिर से निकटतम रेलवे स्टेशन आबूरोड है। यहां से मंदिर करीब 47 किमी दूर है। आबूरोड से मंदिर तक टैक्सी, बस या निजी वाहन से पहुंच सकते है। वहीं, सिरोही जिले से इस मंदिर की दूरी करीब 64 किमी है। जिला मुख्यालय सिरोही से सिरोही-कांडला हाईवे होते हुए रेवदर और फिर रेवदर से 6 किमी दूर मंदिर स्थित है।