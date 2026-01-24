Weather Report: कड़ाके की ठंड से जम गया यह शहर ! सीजन में पहली बार तापमान पहुंचा माइनस पांच डिग्री, बन गया बर्फिस्तान

भीषण सर्दी के चलते खुले स्थानों पर रात को पड़ी ओस सुबह बर्फ के रूप में तब्दील हो गई। शहर के बाहरी क्षेत्र में खुले स्थानों और मैदानों में बर्फ की चादर बिछने से सफेद नजर आए। जलाशयों के पानी पर भी बर्फ की परत जम गई। ग्रामीण इलाकों में सर्दी का खासा असर देखा गया। ग्रामीणों को बाजार तक फल, सब्जियां, दूध आदि पहुंचाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। शीतलहर से धूजणी छूट गई। कच्ची बस्ती के लोगों को भी दांत किटकिटा देने वाली सर्दी से परेशान होना पड़ा।