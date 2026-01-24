24 जनवरी 2026,

सिरोही

Weather Report: कड़ाके की ठंड से जम गया यह शहर ! सीजन में पहली बार तापमान पहुंचा माइनस पांच डिग्री, बन गया बर्फिस्तान

माउंट आबू में न्यूनतम तापमान माइनस में पहुंचने से कड़ाके की ठंड ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। जनजीवन प्रभावित रहा और खुले व ग्रामीण इलाकों में बर्फ की चादर सी नजर आई।

सिरोही

image

Rakesh Mishra

Jan 24, 2026

Weather Report, Mount Abu, Mount Abu Weather Report, Mount Abu Temperature, Mount Abu Minus Five Degree Temperature, Winter in Mount Abu, Winter Alert, वेदर रिपोर्ट, माउंट आबू, माउंट आबू वेदर रिपोर्ट, माउंट आबू तापमान, माउंट आबू माइनस पांच डिग्री तापमान, माउंट आबू में सर्दी, सर्दी अलर्ट

एक मैदान में बिछी बर्फ की चादर। फोटो- पत्रिका

माउंट आबू। उत्तरी भारत में हो रहे भारी हिमपात व प्रदेश में हुई ओलावृष्टि के चलते शनिवार को पर्यटन स्थल माउंट आबू में न्यूनतम पारे में यकायक तेरह डिग्री सेल्सियस की गिरावट से कड़ाके की सर्दी का असर रहा। सर्दी के इस सीजन में पहली बार न्यूनतम तापमान माइनस 5 (-5) डिग्री सेल्सियस पर चले जाने से शनिवार सर्वाधिक ठंडा दिन रहा।

भीषण सर्दी के चलते खुले स्थानों, मैदानों, वाहनों की छतों, सोलर प्लेटों, पेड़-पौधों के पत्तों, खेतों में खड़ी फसलों पर बर्फ की परत जम गई। जलाशयों में पानी पर भी बर्फ की परत जमी देखी गई। दिनभर शीतलहर चलने से ठिठुरन बढ़ गई। ग्रामीण इलाकों में गलनभरी सर्दी का खासा असर देखा गया।

बर्फीली हवा ने सताया, जनजीवन प्रभावित

जानकारी के अनुसार गत 20 वर्षों में 24 जनवरी को पहली बार न्यूनतम तापमान (-5) डिग्री सेल्सियस पर रहा है। सुबह हाड़ कंपाऊ ठंड व बर्फीली हवा से चलने से जनजीवन प्रभावित रहा। सर्दी के चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लोगों की दिनचर्या भी देरी से शुरू हुई। लोग भारी भरकम ऊनी लबादों में लिपटने के बावजूद जगह-जगह अलाव तापकर राहत पाने का जतन करते दिखे। चाय की दुकानों पर भीड़ रही।

खुले स्थान बने बर्फिस्तान

भीषण सर्दी के चलते खुले स्थानों पर रात को पड़ी ओस सुबह बर्फ के रूप में तब्दील हो गई। शहर के बाहरी क्षेत्र में खुले स्थानों और मैदानों में बर्फ की चादर बिछने से सफेद नजर आए। जलाशयों के पानी पर भी बर्फ की परत जम गई। ग्रामीण इलाकों में सर्दी का खासा असर देखा गया। ग्रामीणों को बाजार तक फल, सब्जियां, दूध आदि पहुंचाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। शीतलहर से धूजणी छूट गई। कच्ची बस्ती के लोगों को भी दांत किटकिटा देने वाली सर्दी से परेशान होना पड़ा।

यह वीडियो भी देखें

दिन चढ़ने तक होटलों में ही दुबके रहे सैलानी

तापमान माइनस में चले जाने व शीतलहर से सैलानियों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ा। होटलों में ठहरे देश-विदेश से आए पर्यटकों को दिन चढ़ने तक होटलों में ही दुबके रहने को मजबूर होना पड़ा। दिन चढ़ने के बाद पर्यटकों ने गर्म कपड़ों में लिपटने के बाद ही दर्शनीय स्थलों का दीदार करने को रुख किया।

धूप सेवन के लिए सड़कों व छतों पर जमावड़ा

सूरज उगने पर मकानों की छतों और सड़कों किनारे धूप सेवन के लिए लोगों का जमावड़ा रहा। रात्रि के समय ठंड से बचाव को लेकर भारी भरकम रजाइयों के साथ रूम हीटर का उपयोग करना पड़ा। माउंट में सर्दी के इस सीजन में जनवरी महीने में 6 बार न्यूनतम तापमान माइनस में रहा। 7, 11 व 12 जनवरी को (-1), 14 व 15 जनवरी को (-3) डिग्री सेल्सियस और नौ दिन बाद 24 जनवरी को न्यूनतम तापमान (-5) डिग्री सेल्सियस रहा।

Hindi News / Rajasthan / Sirohi / Weather Report: कड़ाके की ठंड से जम गया यह शहर ! सीजन में पहली बार तापमान पहुंचा माइनस पांच डिग्री, बन गया बर्फिस्तान

