Rajasthan Weather: राजस्थान का ये शहर बना बर्फिस्तान, लगातार दूसरे दिन न्यूनतम तापमान -3 डिग्री दर्ज; खुले मैदानों में बिछी बर्फ की चादर

एक वाहन पर जर्मी बर्फ.Photo- Patrika
Rajasthan Weather Update: पर्यटन स्थल माउंट आबू की वादियों में गुरुवार को भी ठंड के कहर से जनजीवन प्रभावित रहा। गुरुवार को दूसरे दिन भी न्यूनतम तापमापी का पारा माइनस तीन (-3) डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रहने से कड़ाके की सर्दी का असर रहा। लोगों को रात्रि के समय भारी रजाइयों के साथ रूम हीटर का भी उपयोग करना पड़ा। सवेरे भीषण सर्दी ने लोगों को दिन चढऩे तक घरों में ही दुबके रहने को मजबूर कर दिया। दैनिक क्रियाकलाप प्रभावित रहने से व्यापारिक प्रतिष्ठान देरी से खुले।
अधिकतम तापमान में एक डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने से तापमापी का पारा 23 डिग्री सेल्सियस पर रहा। सर्दी से राहत के लिए लोग सवेरे-शाम शहर में जगह-जगह अलाव तापते दिखे। सवेरे शहर में छाया कोहरा सूरज उगने के बाद धीरे-धीरे छंट गया। दिन में धूप निकलने पर छतों व सड़कों किनारे लोगों का जमावड़ा रहा।
खुले मैदानों, बाग-बगीचों में खिले फूलों, सोलर प्लेटों, रात को खुले में खड़े वाहनों की छतों, पेड़-पौधों के पत्तों, घास पर सवेरे बर्फ की परत जमी देखी गई। दिन में आसमान साफ रहने पर लोगों ने धूप सेवन का आनंद लिया। अपराह्न में हवा चलने से सर्दी का असर बढ़ता गया। शाम को शीतलहर चलने से लोगों को फिर से भारी ऊनी कपड़ों में लिपटने को विवश होना पड़ा। शाम ढलते ही लोग जल्दी ही घरों व होटलों में दुबक गए।
ठिठुराती सर्दी से निजात पाने को जगह-जगह चाय की चुस्कियों के साथ अलाव तापने का क्रम जारी रहा। भीषण सर्दी के चलते दूरदराज उतरज, शेरगांव, अनादरा समेत विभिन्न गांवों के ग्रामीणों को सब्जियां, दूध आदि शहर तक पहुंचने में भारी परेशानियां झेलनी पड़ीं। सवेरे लोग वाहन स्टार्ट करने की जद्दोजहद में धक्का लगाते नजर आए।
तेज सर्दी के चलते सर्दी, बुखार, जुकाम, खांसी के मरीज बढ़े हैं। स्वास्थ्य केंद्र में भीड़ के चलते मरीजों को कतार में अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा।
