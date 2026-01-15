15 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सिरोही

Rajasthan Weather: राजस्थान का ये शहर बना बर्फिस्तान, लगातार दूसरे दिन न्यूनतम तापमान -3 डिग्री दर्ज; खुले मैदानों में बिछी बर्फ की चादर

Rajasthan Weather Update: पर्यटन स्थल माउंट आबू की वादियों में गुरुवार को लगातार दूसरे दिन भी न्यूनतम तापमापी का पारा माइनस तीन (-3) डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रहने से कड़ाके की सर्दी का असर रहा।

2 min read
Google source verification

सिरोही

image

Santosh Trivedi

Jan 15, 2026

rajasthan weather

एक वाहन पर जर्मी बर्फ.Photo- Patrika

Rajasthan Weather Update: पर्यटन स्थल माउंट आबू की वादियों में गुरुवार को भी ठंड के कहर से जनजीवन प्रभावित रहा। गुरुवार को दूसरे दिन भी न्यूनतम तापमापी का पारा माइनस तीन (-3) डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रहने से कड़ाके की सर्दी का असर रहा। लोगों को रात्रि के समय भारी रजाइयों के साथ रूम हीटर का भी उपयोग करना पड़ा। सवेरे भीषण सर्दी ने लोगों को दिन चढऩे तक घरों में ही दुबके रहने को मजबूर कर दिया। दैनिक क्रियाकलाप प्रभावित रहने से व्यापारिक प्रतिष्ठान देरी से खुले।

अधिकतम तापमान में एक डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने से तापमापी का पारा 23 डिग्री सेल्सियस पर रहा। सर्दी से राहत के लिए लोग सवेरे-शाम शहर में जगह-जगह अलाव तापते दिखे। सवेरे शहर में छाया कोहरा सूरज उगने के बाद धीरे-धीरे छंट गया। दिन में धूप निकलने पर छतों व सड़कों किनारे लोगों का जमावड़ा रहा।

शाम ढलते ही लोग घरों व होटलों में दुबक गए

खुले मैदानों, बाग-बगीचों में खिले फूलों, सोलर प्लेटों, रात को खुले में खड़े वाहनों की छतों, पेड़-पौधों के पत्तों, घास पर सवेरे बर्फ की परत जमी देखी गई। दिन में आसमान साफ रहने पर लोगों ने धूप सेवन का आनंद लिया। अपराह्न में हवा चलने से सर्दी का असर बढ़ता गया। शाम को शीतलहर चलने से लोगों को फिर से भारी ऊनी कपड़ों में लिपटने को विवश होना पड़ा। शाम ढलते ही लोग जल्दी ही घरों व होटलों में दुबक गए।

ग्रामीणों को शहर में सब्जियां पहुंचाने में परेशानी

ठिठुराती सर्दी से निजात पाने को जगह-जगह चाय की चुस्कियों के साथ अलाव तापने का क्रम जारी रहा। भीषण सर्दी के चलते दूरदराज उतरज, शेरगांव, अनादरा समेत विभिन्न गांवों के ग्रामीणों को सब्जियां, दूध आदि शहर तक पहुंचने में भारी परेशानियां झेलनी पड़ीं। सवेरे लोग वाहन स्टार्ट करने की जद्दोजहद में धक्का लगाते नजर आए।


व्याधियों से लोग हुए परेशान

तेज सर्दी के चलते सर्दी, बुखार, जुकाम, खांसी के मरीज बढ़े हैं। स्वास्थ्य केंद्र में भीड़ के चलते मरीजों को कतार में अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा।

ये भी पढ़ें

राजस्थान के रेगिस्तानी जिलों के लिए गुड न्यूज, जैसलमेर जिले में पहली बार जमीन के अंदर मिला ‘अथाह’ पानी
Patrika Special News
jaisalmer pani bhandar

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

15 Jan 2026 09:32 pm

Published on:

15 Jan 2026 09:19 pm

Hindi News / Rajasthan / Sirohi / Rajasthan Weather: राजस्थान का ये शहर बना बर्फिस्तान, लगातार दूसरे दिन न्यूनतम तापमान -3 डिग्री दर्ज; खुले मैदानों में बिछी बर्फ की चादर

बड़ी खबरें

View All

सिरोही

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Weather Update : माउंट आबू में -3 डिग्री पहुंचा पारा, राजस्थान में 19-20 जनवरी को बारिश का IMD अलर्ट

Weather Update Meteorological Department Rajasthan 19-20 January rain alert Mount Abu temperature dropped to -3 degrees Celsius
सिरोही

साथ चाय पी फिर पेट पर बैठी और मरने तक गला दबाती रही, 65 साल की महिला को 65 साल की सहेली ने क्यों दी भयंकर मौत

सिरोही

Arandi Ki Kheti: सिरोही में अरण्डी की बम्पर पैदावार, लेकिन मालामाल हो रहा गुजरात, जानिए कैसे

arandi ka tel, arandi oil, arandi ki fasal, arandi ki kheti, arandi ki kheti kaise hoti hai, arandi ki kheti ki jankari, arandi ki kheti in rajasthan, arandi ki kheti in hindi, arandi ki kheti kab hoti hai, arandi ki kheti kab ki jaati hai, arandi ki kheti kaise kare, Castor cultivation, castor cultivation in Jalore, castor cultivation in Rajasthan, how is castor cultivation done, when is castor cultivation done, how to do castor cultivation, अरंडी की खेती, अरंडी की खेती इन जालोर, अरंडी की खेती इन राजस्थान, अरंडी की खेती कैसी की जाती है, अरंडी की खेती कब की जाती है, अरंडी की खेती कैसे करें
सिरोही

ब्लाइंड मर्डर का चौंकाने वाला खुलासा: सहेली ही निकली कातिल, चाय की दो कटोरी और मोबाइल से खुला राज

Sirohi-Blind-Murder
सिरोही

Rajasthan Roadways: राजस्थान रोडवेज की सौगात, सिरोही को मिलेंगी 12 नई बसें, आसान होगा सफर

Rajasthan Roadways, Rajasthan Roadways News, Rajasthan Roadways Latest News, Sirohi Roadways Bus, New Roadways Bus in Sirohi, Sirohi News, Rajasthan News, राजस्थान रोडवेज, राजस्थान रोडवेज न्यूज, राजस्थान रोडवेज लेटेस्ट न्यूज, सिरोही रोडवेज बस, सिरोही में नई रोडवेज बस, सिरोही न्यूज, राजस्थान न्यूज
सिरोही
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.