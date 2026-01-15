Rajasthan Weather: राजस्थान का ये शहर बना बर्फिस्तान, लगातार दूसरे दिन न्यूनतम तापमान -3 डिग्री दर्ज; खुले मैदानों में बिछी बर्फ की चादर

Rajasthan Weather Update: पर्यटन स्थल माउंट आबू की वादियों में गुरुवार को भी ठंड के कहर से जनजीवन प्रभावित रहा। गुरुवार को दूसरे दिन भी न्यूनतम तापमापी का पारा माइनस तीन (-3) डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रहने से कड़ाके की सर्दी का असर रहा। लोगों को रात्रि के समय भारी रजाइयों के साथ रूम हीटर का भी उपयोग करना पड़ा। सवेरे भीषण सर्दी ने लोगों को दिन चढऩे तक घरों में ही दुबके रहने को मजबूर कर दिया। दैनिक क्रियाकलाप प्रभावित रहने से व्यापारिक प्रतिष्ठान देरी से खुले।