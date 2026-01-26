भीषण सड़क हादसे में राजस्थान के 2 जिलों के 7 लोगों की मौत, JCB से कार की बॉडी काटकर शवों को बाहर निकाला

आबूरोड. इकबालगढ़ के पास सड़क हादसे में क्षतिग्रस्त कार. Photo- Patrika
आबूरोड/ सिरोही। गुजरात के बनासकांठा जिले के अमीरगढ़ थाना क्षेत्र में उदयपुर-पालनपुर हाईवे नंबर 27 पर इकबालगढ़ के पास शनिवार रात मिनी ट्रक और कार की भिड़ंत हो गई। इस भीषण टक्कर में 7 जनों दर्दनाक मौत हो गई, जबकि तीन जने गंभीर रूप से घायल हो गए।
घायलों को पालनपुर के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतक सिरोही व पाली जिले के अलग-अलग गांवों के निवासी हैं, जिनमें दो आबूरोड ब्लॉक, दो शिवगंज और एक मृतक वाटेरा स्वरूपगंज निवासी हैं।
अमीरगढ़ पुलिस के अनुसार अनियंत्रित हुआ मिनी ट्रक डिवाइडर फांदकर दूसरी दिशा में आ गया। जिससे पालनपुर से आबूरोड की तरफ आ रही कार से भिड़ंत हो गई।
टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार लोग उसमें बुरी तरह से फंस गए। मृतकों में एक महिला और छह पुरुष हैं।
पुलिस ने जेसीबी की मदद से कार की बॉडी काटकर शवों को बाहर निकाला और पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल भेजा। रविवार को पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिए।
अमीरगढ़ थाना पुलिस के अनुसार कार और ट्रक की टक्कर में सात जनों की मौत हुई है। जिसमें शिवगंज जिला सिरोही निवासी मोहम्मद हुसैन (50) पुत्र मोहम्मद अली, उसकी भाभी शबीना (40) पत्नी शरीफ मोहम्मद, वाटेरा, सिरोही निवासी महेंद्र भाई (51) पुत्र शंकरलाल रावल, आबूरोड के डेरना निवासी तुलसीराम (35) पुत्र दलाराम रेबारी, आबूरोड के किवरली गांव निवासी चेतन कुमार (43) पुत्र चिमनलाल प्रजापति और पाली के पीपरी निवासी रहींग राम (32) पुत्र मोहनलाल व फालना के महादेव क्षेत्र निवासी प्रकाश कुमार (34) पुत्र वाघाराम कलावत की मौत हो गई।
जबकि शिवगंज निवासी 45 वर्षीय जिनत बेन पत्नी मोहम्मद हुसैन, 16 वर्षीय मोहम्मद शाह पुत्र मोहम्मद हुसैन, आबूरोड के तलहटी की शिवम कॉलोनी निवासी दीपक सिंह पुत्र गोपालसिंह राजपूत घायल हैं। दीपक अभी आबूरोड में भर्ती है।
