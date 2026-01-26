भीषण सड़क हादसे में राजस्थान के 2 जिलों के 7 लोगों की मौत, JCB से कार की बॉडी काटकर शवों को बाहर निकाला

अमीरगढ़ थाना पुलिस के अनुसार कार और ट्रक की टक्कर में सात जनों की मौत हुई है। जिसमें शिवगंज जिला सिरोही निवासी मोहम्मद हुसैन (50) पुत्र मोहम्मद अली, उसकी भाभी शबीना (40) पत्नी शरीफ मोहम्मद, वाटेरा, सिरोही निवासी महेंद्र भाई (51) पुत्र शंकरलाल रावल, आबूरोड के डेरना निवासी तुलसीराम (35) पुत्र दलाराम रेबारी, आबूरोड के किवरली गांव निवासी चेतन कुमार (43) पुत्र चिमनलाल प्रजापति और पाली के पीपरी निवासी रहींग राम (32) पुत्र मोहनलाल व फालना के महादेव क्षेत्र निवासी प्रकाश कुमार (34) पुत्र वाघाराम कलावत की मौत हो गई।

