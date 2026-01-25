गांवों की सरकार की बदलेगी तस्वीर, राजस्थान के इस जिले में बढ़े पंचायत समिति-जिला परिषद वार्ड, अंतिम अधिसूचना जारी

एआई फोटो
सिरोही। गांवों की सरकार के तहत ग्राम पंचायतों और वार्ड पंचों के पुनर्गठन, नवसृजन और पुनर्सीमांकन के बाद अब पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्य सीटों की भी तस्वीर साफ हो गई है। सिरोही जिले में पंचायत समिति और जिला परिषद के वार्डों का पुनर्गठन, पुनर्सीमांकन और पुनर्निर्धारण कर अंतिम अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके साथ ही जिले में गांवों की सरकार का ढांचा स्पष्ट हो गया है।
पंचायती राज विभाग की ओर से जारी इस अधिसूचना के बाद जिले में पंचायत समितियों और जिला परिषद के वार्डों की संख्या बढ़ गई है। पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन से जनप्रतिनिधियों की भागीदारी बढ़ेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों की गति तेज होने की उम्मीद है। अब जिले में 8 पंचायत समितियों में 146 वार्ड और जिला परिषद में 27 वार्ड होंगे।
सिरोही जिले में पहले 5 पंचायत समितियों में कुल 89 वार्ड थे, जो अब पुनर्गठन, नवसृजन और पुनर्सीमांकन के बाद 8 पंचायत समितियां होने से 146 वार्ड हो गए हैं। इस प्रक्रिया में पंचायत समिति के 57 वार्ड बढ़े हैं। पंचायत समिति सदस्य सीटों की संख्या बढ़ने से जनप्रतिनिधियों की भागीदारी बढ़ेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है। इसी तरह पहले जिला परिषद में 21 वार्ड थे, जो बढ़कर अब 27 हो गए हैं।
यह पुनर्गठन, नवसृजन और पुनर्सीमांकन आगामी पंचायती राज चुनावों के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। नई पंचायतों और नए वार्डों के गठन, सीमाओं में बदलाव और पंचायत समितियों के पुनर्गठन से कई पुराने राजनीतिक समीकरण बदलेंगे और नए चेहरे सामने आएंगे। कई क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व का स्वरूप बदलेगा। सीटें बढ़ने से नए चेहरों को मौका मिलने की उम्मीद है।
नई ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों के गठन तथा वार्ड पंच से लेकर पंचायत समिति और जिला परिषद के वार्ड बढ़ने के बाद गांवों में चुनावी हलचल तेज हो गई है। गांवों में चौपालों से लेकर चाय की थड़ियों तक चुनावी चर्चाएं आम हो गई हैं। कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, किसे किस वर्ग का समर्थन मिलेगा और कौन नए चेहरे राजनीति में कदम रखेंगे, इन सवालों पर चर्चा का दौर जारी है। कई संभावित दावेदारों ने अभी से जमीन तलाशना शुरू कर दिया है।
पंचायत समिति- वार्ड
सिरोही- 15
कालन्द्री- 15
शिवगंज- 19
पिण्डवाड़ा- 19
भांवरी- 19
आबूरोड- 23
रेवदर- 21
मंडार- 15
(इसमें कालन्द्री, भांवरी व मंडार नई पंचायत समिति बनी हैं)
पंचायत समिति- ग्राम पंचायतें
सिरोही- 21
कालन्द्री- 20
शिवगंज- 28
पिण्डवाड़ा- 30
भांवरी- 28
आबूरोड- 43
रेवदर- 31
मंडार- 22
पंचायत समिति वार्ड- (वार्ड पंच)
सिरोही- 193
कालन्द्री- 188
शिवगंज- 292
पिण्डवाड़ा- 300
भांवरी- 300
आबूरोड- 391
रेवदर- 323
मंडार- 198
