गांवों की सरकार की बदलेगी तस्वीर, राजस्थान के इस जिले में बढ़े पंचायत समिति-जिला परिषद वार्ड, अंतिम अधिसूचना जारी

नई ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों के गठन तथा वार्ड पंच से लेकर पंचायत समिति और जिला परिषद के वार्ड बढ़ने के बाद गांवों में चुनावी हलचल तेज हो गई है। गांवों में चौपालों से लेकर चाय की थड़ियों तक चुनावी चर्चाएं आम हो गई हैं। कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, किसे किस वर्ग का समर्थन मिलेगा और कौन नए चेहरे राजनीति में कदम रखेंगे, इन सवालों पर चर्चा का दौर जारी है। कई संभावित दावेदारों ने अभी से जमीन तलाशना शुरू कर दिया है।