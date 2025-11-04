Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan: भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला, किसानों को मिलेगी सौगात, 52 बीघा जमीन पर बनेगा ऐसा सेंटर

सिरोही जिले को कृषि क्षेत्र में नई पहचान मिलने जा रही है। मांकरोड़ा गांव में प्रदेश का पहला अंजीर एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किया जाएगा।

2 min read
Google source verification

सिरोही

image

Rakesh Mishra

image

सत्यप्रकाश शर्मा

Nov 04, 2025

bhajan lal sharma

फाइल फोटो- पत्रिका

सिरोही। सौंफ उत्पादन में अग्रणी सिरोही जिले को कृषि क्षेत्र में एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है। जिले के मांकरोड़ा गांव में अंजीर का एक्सीलेंस सेंटर (अंजीर उत्कृष्टता केंद्र) स्थापित किया जाएगा। यह प्रदेश में अंजीर का पहला एक्सीलेंस सेंटर होगा। इसके लिए भूमि का आवंटन कर केंद्र स्थापित करने की कवायद शुरू कर दी गई है।

एक्सीलेंस सेंटर में अंजीर की विभिन्न उन्नत किस्मों का उत्पादन किया जाएगा और उन पर अनुसंधान होगा। साथ ही कृषि विशेषज्ञ प्रदेश के किसानों को अंजीर उत्पादन की तकनीक का प्रशिक्षण देकर इसकी खेती के लिए प्रेरित करेंगे, ताकि किसान अपने खेतों में अंजीर का उत्पादन कर आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो सकें। यहां अंजीर की प्रोसेसिंग की भी योजना है।

प्रदेश में अंजीर की खेती को मिलेगा बढ़ावा

कृषि अधिकारियों के अनुसार देश में प्रमुख रूप से महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और राजस्थान के बाड़मेर, सीकर, पाली, जोधपुर, सिरोही सहित कुछ जिलों में अंजीर की खेती होती है। बागवानी में अंजीर की खेती काफी लाभदायक है।

राजस्थान की जलवायु भी इसके अनुकूल है, लेकिन यह नई फसल होने, किसानों को जानकारी का अभाव और प्रोसेसिंग सुविधाएं न होने के कारण बहुत कम किसान इसकी खेती करते हैं। सिरोही में एक्सीलेंस सेंटर बनने के बाद प्रदेश में अंजीर की खेती को बढ़ावा मिलेगा, जिससे किसान समृद्ध होंगे।

सिरोही का क्लाइमेट अंजीर खेती के अनुकूल

खास बात यह है कि सिरोही जिला अंजीर उत्पादन के लिए उपयुक्त है। यहां की मिट्टी, जल और जलवायु इस खेती के अनुकूल है। अभी सिरोही जिले में महज 3 से 4 हैक्टेयर में अंजीर की खेती हो रही है। सेंटर स्थापित होने के बाद जिले के किसानों के इस खेती की ओर अग्रसर होने की उम्मीद है। सेंटर में प्रदेशभर के किसानों को प्रशिक्षण देकर अंजीर उत्पादन के लिए प्रेरित किया जाएगा।

52 बीघा भूमि में बनेगा एक्सीलेंस सेंटर

प्रदेश की पूर्व सरकार ने वर्ष 2023-24 के बजट में सिरोही जिले में अंजीर एक्सीलेंस सेंटर स्थापित करने की घोषणा की थी। सरकार बदलने और उपयुक्त भूमि नहीं मिलने के कारण यह मामला ठंडे बस्ते में चला गया। अब राज्य सरकार के आदेश पर राजस्व विभाग ने सिरोही तहसील के मांकरोड़ा में 8.4581 हैक्टेयर (करीब 52 बीघा) भूमि केंद्र के लिए उपनिदेशक उद्यान सिरोही को आवंटित कर दी है। प्रस्तावित भूमि पर वर्तमान में देशी बबूल के 125 और कुबटिया के 425 पेड़ खड़े हैं। इन पेड़ों को हटाने के लिए प्रशासन की पांच सदस्यीय टीम गठित की गई है।

इनका कहना है

सिरोही के मांकरोड़ा में करीब 52 बीघा भूमि में अंजीर उत्कृष्टता केंद्र खोलने के लिए भूमि का आवंटन हुआ है। केंद्र स्थापित करने की प्रक्रिया कार्यकारी एजेंसी कृषि विपणन बोर्ड ने शुरू कर दी है। यह प्रदेश में अंजीर का पहला एक्सीलेंस सेंटर होगा। इससे प्रदेश में अंजीर उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और किसान समृद्ध होंगे।

  • डॉ. हेमराज मीना, उपनिदेशक उद्यान, सिरोही

Updated on:

04 Nov 2025 04:42 pm

Published on:

04 Nov 2025 04:39 pm

Hindi News / Rajasthan / Sirohi / Rajasthan: भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला, किसानों को मिलेगी सौगात, 52 बीघा जमीन पर बनेगा ऐसा सेंटर

