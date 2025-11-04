Rajasthan: भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला, किसानों को मिलेगी सौगात, 52 बीघा जमीन पर बनेगा ऐसा सेंटर

प्रदेश की पूर्व सरकार ने वर्ष 2023-24 के बजट में सिरोही जिले में अंजीर एक्सीलेंस सेंटर स्थापित करने की घोषणा की थी। सरकार बदलने और उपयुक्त भूमि नहीं मिलने के कारण यह मामला ठंडे बस्ते में चला गया। अब राज्य सरकार के आदेश पर राजस्व विभाग ने सिरोही तहसील के मांकरोड़ा में 8.4581 हैक्टेयर (करीब 52 बीघा) भूमि केंद्र के लिए उपनिदेशक उद्यान सिरोही को आवंटित कर दी है। प्रस्तावित भूमि पर वर्तमान में देशी बबूल के 125 और कुबटिया के 425 पेड़ खड़े हैं। इन पेड़ों को हटाने के लिए प्रशासन की पांच सदस्यीय टीम गठित की गई है।