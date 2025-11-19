Patrika LogoSwitch to English

सिरोही

Rajasthan: 5 बहनों के इकलौते भाई की मौत, गांव जाते समय ट्रेलर ने मारी टक्कर, पिता का रो-रोकर बुरा हाल

5 Sister's Only Brother Died: राजस्थान के सिरोही जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 5 बहनों के इकलौते भाई प्रवीण कुमार माली की मौत हो गई। अब 70 वर्षीय पिता का रो-रोकर बुरा हाल है।

सिरोही

image

Akshita Deora

Nov 19, 2025

मृतक का फाइल फोटो: पत्रिका

Rajasthan Road Accident: सिरोही-कांडला हाईवे पर सिंदरथ के पास सोमवार को ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल चालक सोनेला पंचायत के मालीपुरा निवासी प्रवीण कुमार माली (35) की मृत्यु हो गई। प्रवीण परिवार में इकलौता पुत्र था, कुदरत ने उसे भी छीन लिया, जिससे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।

जानकारी के अनुसार सोमवार शाम को प्रवीण कुमार सिरोही से अकेले मोटरसाइकिल से गांव आ रहा था। सिंदरथ के पास एक ट्रेलर चालक ने बाइक को टक्कर मार दी। गंभीर चोट लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक प्रवीण अपने पिता का इकलौता पुत्र था। उसके पांच बहनें हैं।

प्रवीण के दो छोटे पुत्र (7 और 5 वर्ष) हैं। प्रवीण गुजरात डीसा-पाटन हाईवे पर ढाबे पर काम कर परिवार का पोषण करता था। मृतक के 70 वर्षीय पिता वजाराम खेती करते हैं। प्रवीण ही उनके बुढ़ापे का सहारा था। अब उनका रो-रोकर हाल बुरा हो रहा है। हादसे से पत्नी और बच्चों के सपने धूमिल हो गए, परिवार गहरे शोक में हैं। हादसे की सूचना से गांव में शोक की लहर दौड़ गई। ग्रामीणों ने कहा कि खस्ताहाल दुर्घटना में एक और घर का चिराग बुझ गया, जिससे परिवार का सहारा छिन गया।

हाईवे पर अंडरपास की दीवारों पर सुरक्षा पोस्टर लगाए

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से ग्रामीणों व राहगीरों में सुरक्षा जागरूकता के उद्देश्य से हाइवे संख्या 27 पर पालनपुर-आबूरोड-स्वरूपगंज के बीच अंडरपास पर सुरक्षा पोस्टर लगाने के साथ टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1033, यातायात संकेतक की ऑयल पेंटिंग करवाई गई है। इससे ग्रामीणों को संबंधित स्थल पर अंडरपास के सुरक्षित उपयोग की जानकारी उपलब्ध होगी। प्राधिकरण के अधिकारियों ने सभी लोगों से इन संकेतों का पालन कर सड़क सुरक्षा में अपना सक्रिय योगदान देने का आग्रह किया है।

19 Nov 2025 11:43 am

सिरोही

राजस्थान न्यूज़

