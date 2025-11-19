Rajasthan: 5 बहनों के इकलौते भाई की मौत, गांव जाते समय ट्रेलर ने मारी टक्कर, पिता का रो-रोकर बुरा हाल

प्रवीण के दो छोटे पुत्र (7 और 5 वर्ष) हैं। प्रवीण गुजरात डीसा-पाटन हाईवे पर ढाबे पर काम कर परिवार का पोषण करता था। मृतक के 70 वर्षीय पिता वजाराम खेती करते हैं। प्रवीण ही उनके बुढ़ापे का सहारा था। अब उनका रो-रोकर हाल बुरा हो रहा है। हादसे से पत्नी और बच्चों के सपने धूमिल हो गए, परिवार गहरे शोक में हैं। हादसे की सूचना से गांव में शोक की लहर दौड़ गई। ग्रामीणों ने कहा कि खस्ताहाल दुर्घटना में एक और घर का चिराग बुझ गया, जिससे परिवार का सहारा छिन गया।