Sirohi: महाराव सुरतान देवड़ा ने दत्तानी के युद्ध में मुगल बादशाह अकबर की सेना के छुड़ाए थे छक्के

इस युद्ध में मुगल सेना के सेनापति रायसिंह मारवाड़, राणा जगमाल समेत कई योद्धा मारे गए। वहीं सिरोही राज्य के सेनापति समरसिंह डूंगरावत समेत मातृभूमि के कई रखवाले लहूलुहान शहादत को प्राप्त कर कीर्तिमान स्थापित कर गए। महाराव सुरतान देवड़ा के सेनापति समरसिंह डूंगरावत के पराक्रम, शौर्य एवं बलिदान को लेकर राष्ट्रकवि दुर्शाजी आढा की पंक्तियां प्रसिद्ध रही है।