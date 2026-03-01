Rajasthan: पत्थर से सिर कुचलकर युवक की निर्मम हत्या, सुनसान जगह पर मिला शव, एसपी ने सख्त निर्देश

पुलिस ने मामले में एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर गहन पूछताछ शुरू कर दी है। साथ ही मृतक के साथ काम करने वाले साथियों व परिचितों से भी पूछताछ की जा रही है, ताकि हत्या के कारणों का पता लगाया जा सके। सीआई बाबूलाल राणा के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन कर संभावित आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। पूरे घटनाक्रम को लेकर क्षेत्र में दहशत का माहौल है और लोग घटना को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं कर रहे हैं।