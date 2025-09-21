Rajasthan : टीना सिंघल का 40 हजार फीट ऊंचाई पर ऑफिस का पूरा हुआ सपना, सिरोही की लड़कियों के लिए बनी मिसाल

Rajasthan : जनजाति बहुल सिरोही जिले के आबूरोड की बेटी टीना सिंघल आज आसमां में उड़ान भर रही। उनका बचपन में सपना था कि उसका 40 हजार फीट ऊंचाई पर ऑफिस हो। जो पायलट बनने पर संभव था। इसे हकीकत में बदलने की ठानी और तब तक तैयारी की जब तक मुकाम हासिल नहीं कर लिया। वह एक सैनिक की तरह जुटी रही। समर्पण के दम पर टीना ने सपने को साकार किया।