Rajasthan : टीना सिंघल का 40 हजार फीट ऊंचाई पर ऑफिस का पूरा हुआ सपना, सिरोही की लड़कियों के लिए बनी मिसाल

Rajasthan : जनजाति बहुल सिरोही जिले के आबूरोड की बेटी टीना सिंघल आज आसमां में उड़ान भर रही। उनका बचपन में सपना था कि उसका 40 हजार फीट ऊंचाई पर ऑफिस हो। जो पायलट बनने पर संभव था। इसे हकीकत में बदलने की ठानी और तब तक तैयारी की जब तक मुकाम हासिल नहीं कर लिया। वह एक सैनिक की तरह जुटी रही। समर्पण के दम पर टीना ने सपने को साकार किया।
टीना एयर एंडिया में करीब 9 साल से कैप्टन पद पर कार्य कर रही। वह बोइंग ट्रिपल-7 विमान उड़ाने वाली सिरोही सहित आस-पास के जिलों की पहली महिला पायलट भी बनी। वर्ष 2015 में स्पाइस जेट एयरलाइंस से अपने कॅरियर की शुरुआत करने वाली टीना अंतरराष्ट्रीय कराटे चैंपियन भी रही। वह भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी।
40 वर्षीय टीना सिरोही-पाली जिले से पहली कॉमर्शियल महिला पायलट है। पिता कारोबारी रहे। उन्होंने पायलट का प्रशिक्षण अमरीका से लिया। अपनी प्रारंभिक शिक्षा माउंट आबू के सोफिया स्कूल से ग्रहण की।
टीना की मानें तो महिलाएं एविएशन सेक्टर में बेहिचक आएं। इसमें उनके लिए अवसरों की कमी नहीं। आबूरोड टीएसपी क्षेत्र है, फिर भी यहां की बालिकाओं में प्रतिभा की कोई कमी नहीं, बस उनको प्रोत्साहित करने की जरूरत है।
टीना ने बताया कि मुझे बोइंग ट्रिपल-7 विमान जो ’वर्ल्ड लाइनर’ उड़ाने का अवसर मिला। इनकी संख्या बहुत कम है। एयरबस के आने से पहले यह ऐसा जेम्बो विमान था जो बिना रुके एक प्वाइंट से दूसरे प्वाइंट तक फ्लाइट करता था। यह फ्लाइट 14 से 16 घंटे की होती है।