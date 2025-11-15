Patrika LogoSwitch to English

सिरोही

Rajasthan: हाईवे पर ट्रेलर के टायर में लगी आग, साइड लेते समय 11 हजार केवी लाइन के छूने से दौड़ा करंट, चालक की मौत

सिरोही-कांडला हाईवे पर गुलाबगंज के पास टायर में आग लगने के बाद साइड में लेते समय ट्रेलर 11 हजार केवी बिजली लाइन की चपेट में आ गया। करंट लगने से चालक सद्दाम बेग की मौके पर ही मौत हो गई।

सिरोही

image

Rakesh Mishra

Nov 15, 2025

Trailer driver died

पुलिस जीप। फाइल फोटो- पत्रिका

अनादरा। सिरोही-कांडला हाईवे पर गुलाबगंज के पास ट्रेलर के टायर में आग लगने पर साइड में लेते समय 11 हजार केवी की लाइन के छू जाने से उसमें करंट दौड़ गया, जिससे चालक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची।

मौके पर ही मौत

पुलिस के अनुसार सिरोही-कांडला हाईवे पर गुलाबगंज व होलागरा के बीच चलते ट्रेलर के टायर में आग लग गई। आग लगने पर चालक आखरी गुआड़ी, अजमेर निवासी सद्दाम बेग उसे किनारे पर ले रहा था। इसी दौरान पास से गुजर रही 11 हजार केवी की बिजली लाइन का तार ट्रेलर के छू जाने से उसमें करंट दौड़ गया। करंट की चपेट में आने से चालक सद्दाम बेग की मौके पर मौत हो गई।

शव परिजनों को सुपुर्द

घटना की सूचना मिलने पर थानाधिकारी सरिता विश्नोई, पुलिस कांस्टेबल हरजीराम चौधरी मय जाब्ता मौके पर पहुंचे। पुलिस ने बिजली आपूर्ति बंद करवा कर ट्रेलर को साइड में किया और मृतक का शव बाहर निकाल कर अनादरा सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया। शव का पोस्टमार्टम करवा कर परिजनों को सुपुर्द किया।

गाय को बचाने के चक्कर में ट्रक पलटा

वहीं दूसरी तरफ बरलूट थाना क्षेत्र के जावाल-बरलूट मार्ग पर गाय को बचाने के चक्कर में ट्रक असंतुलित होकर पलट गया। हालांकि बड़ा हादसा टल गया। जानकारी के अनुसार ट्रक जावाल से बरलूट की ओर जा रहा था। उस दौरान हठीला आश्रम के पास मोड़ पर एक गाय अचानक सामने आने पर उसको बचाने के चक्कर में ट्रक असंतुलित होकर पलट गया। एक विद्युत पोल क्षतिग्रस्त हो गया।

Hindi News / Rajasthan / Sirohi / Rajasthan: हाईवे पर ट्रेलर के टायर में लगी आग, साइड लेते समय 11 हजार केवी लाइन के छूने से दौड़ा करंट, चालक की मौत

