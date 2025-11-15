Rajasthan: हाईवे पर ट्रेलर के टायर में लगी आग, साइड लेते समय 11 हजार केवी लाइन के छूने से दौड़ा करंट, चालक की मौत

पुलिस के अनुसार सिरोही-कांडला हाईवे पर गुलाबगंज व होलागरा के बीच चलते ट्रेलर के टायर में आग लग गई। आग लगने पर चालक आखरी गुआड़ी, अजमेर निवासी सद्दाम बेग उसे किनारे पर ले रहा था। इसी दौरान पास से गुजर रही 11 हजार केवी की बिजली लाइन का तार ट्रेलर के छू जाने से उसमें करंट दौड़ गया। करंट की चपेट में आने से चालक सद्दाम बेग की मौके पर मौत हो गई।