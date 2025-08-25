Patrika LogoSwitch to English

सिरोही

VIDEO: भालू के परिवार ने दुकान में घुसकर की दावत, चट कर गए दही व घी; लोगों में भय का माहौल

एक मादा भालू अपने दो बच्चों के साथ दूध डेयरी में घुस गई और दूध, दही व घी चट कर दिया।

सिरोही

Lokendra Sainger

Aug 25, 2025

Sirohi News: पर्यटन स्थल माउंट आबू में भालुओं का आबादी क्षेत्र में मूवमेंट बढ़ रहा है। जिससे क्षेत्र के बाशिंदों में भय का माहौल है। सोमवार तड़के चार बजे शहर की सब्जी मंडी स्थित रामलीला रंगमंच के समीप एक दूध डेयरी में एक मादा भालू अपने दो बच्चों के साथ घुस गई और दुकान के अंदर रखे फ्रिज को तोड कर दूध, दही व घी चट कर दिया। भालुओं ने दुकान में सामान बिखेर कर तोड़फोड़ कर दी, जिससे काफी नुकसान हो गया।

दुकान संचालक भीम सिंह देवड़ा ने बताया कि सोमवार तड़के जैसे ही वह दुकान पर पहुंचा तो सामान टूटा व बिखरा पड़ा था। फ्रिज खोलकर देखा तो उसमें रखा दूध, दही, घी गायब था। बाद में सीसीटीवी खंगाला तो तीन भालू दुकान में घुसकर दूध, दही व घी पीते और उत्पात मचाते नजर आए।

देवड़ा ने बताया कि इससे पहले भी कई बार भालू दुकान में घुस कर इसी तरह उत्पात मचा चुके हैं। भालुओं ने यह कारनामा अलसुबह चार बजे का है। लगातार भालुओं के आबादी में मूवमेंट और दुकानों में घुसकर खाद्य सामग्री चट करने की घटनाओं से लोगों में डर बना हुआ है।

25 Aug 2025 10:55 pm

Hindi News / Rajasthan / Sirohi / VIDEO: भालू के परिवार ने दुकान में घुसकर की दावत, चट कर गए दही व घी; लोगों में भय का माहौल

