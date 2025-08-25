VIDEO: भालू के परिवार ने दुकान में घुसकर की दावत, चट कर गए दही व घी; लोगों में भय का माहौल

Sirohi News: पर्यटन स्थल माउंट आबू में भालुओं का आबादी क्षेत्र में मूवमेंट बढ़ रहा है। जिससे क्षेत्र के बाशिंदों में भय का माहौल है। सोमवार तड़के चार बजे शहर की सब्जी मंडी स्थित रामलीला रंगमंच के समीप एक दूध डेयरी में एक मादा भालू अपने दो बच्चों के साथ घुस गई और दुकान के अंदर रखे फ्रिज को तोड कर दूध, दही व घी चट कर दिया। भालुओं ने दुकान में सामान बिखेर कर तोड़फोड़ कर दी, जिससे काफी नुकसान हो गया।