Sirohi: अगले 4 दिन ‘भारी बारिश’ का ‘येलो अलर्ट’, 15, 16, 17 और 18 अगस्त के लिए जारी हुई चेतावनी

मौसम विभाग ने अब आगामी चार दिन जिले में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। जिले के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई है। गुरुवार को सुबह 5 बजे हल्की बूंदा-बांदी हुई। वहीं, दिनभर बादलों की आवाजाही जारी रही। इसके चलते शहर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा। अधिकतम तापमान बुधवार के मुकाबले 2 डिग्री कम रहा।