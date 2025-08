बाल कटवाते और शेविंग के समय हो जाएं अलर्ट! UP के इस गांव में नाई फैला रहे हेपेटाइटिस B और C; 64 केस आने के बाद मचा हड़कंप

Hepatitis B and C: उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के एक गांव में 64 लोगों में हेपेटाइटिस बी और सी (Hepatitis B and C) के मामले सामने आए हैं। जिससे संक्रमण में चिंताजनक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सोमवार को यह जानकारी सामने आई है।