सीतापुर में डबल मर्डर: युवक ने सगे भाई-भाभी को उतारा मौत के घाट

जानकारी के अनुसार, बुधवार शाम परिवार के लोग साथ बैठकर खाना खा रहे थे। इसी दौरान मंझले भाई श्यामू और बड़े भाई हरीश के बीच कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ने पर श्यामू ने चाकू से हरीश पर हमला कर दिया। बीच-बचाव करने आई हरीश की पत्नी पूनम पर भी उसने वार कर दिया। छोटा भाई रामू भी बीच-बचाव में घायल हो गया।