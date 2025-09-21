बाघिन की दहशत से लोगों को मिली राहत! गन्ने से खेत से वन विभाग की टीम ने पकड़ा

अगले एक महीने में बाघिन को फंसाने के लिए अलग-अलग जगहों पर जाल बिछाया गया। शनिवार सुबह नरनाई के पास एक गन्ने के खेत में बाघिन 2 शावकों और एक नर बाघ के साथ देखी गई। ड्रोन निगरानी से इसकी पुष्टि हुई। जब बाघिन गन्ने के खेत से बाहर नहीं निकली, तो शाम को 40 सदस्यों की एक बचाव टीम को तैनात किया गया। इसके बाद JCB मशीन का इस्तेमाल करके टीम ने बाघिन को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन पहली बेहोश करने की कोशिश नाकाम रही।