सो रहे नवजात को चारपाई से उठाकर ले गए बंदर; नहीं रोक पाएंगे मामला जानकर आंसू!

घटना गुरुवार सुबह 7 बजे मछरेहटा इलाके के सूरजपुर की बताई जा रही है। हालांकि बंदरों द्वारा बच्चों को उठाते हुए किसी ने नहीं देखा, इसी वजह से पुलिस घटना को संदिग्ध मान कर जांच में जुट गई है। बच्चे के पिता की माने तो, उनका बेटा जन्म से ही इनकंपलीट स्किन लॉस की बीमारी से पीड़ित था। बच्चे के चाचा दुर्गेश यादव का कहना है कि उनके इलाके में बंदरों का आतंक ज्यादा है। उन्होंने कहा कि बंदर घर से बच्चे को उठा कर ले गए और उसको पानी में डाल दिया। पानी में डूबने के कारण नवजात की मौत हो गई।