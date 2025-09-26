सीतापुर बेल्ट कांड : सस्पेंड किए गए BSA, जेल में प्रधानाचार्य, रील बनाने वाली मैडम की हाजिरी को लेकर हुआ था विवाद

23 सितंबर को प्रधानाध्यापक विजेंद्र वर्मा, अपने खिलाफ हुई शिकायत पर सफाई देने बीएसए कार्यालय पहुंचे थे। सफाई बीएसए को पसंद नहीं आई और दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि विजेंद्र वर्मा ने मेज पर फाइल पटकी, फिर कमर से बेल्ट निकालकर बीएसए को पीटना शुरू कर दिया। वीडियो में दिखा कि उन्होंने सिर्फ छह सेकेंड में बीएसए पर पांच बार बेल्ट से प्रहार किया।