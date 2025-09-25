सीतापुर बीएसए की पिटाई का मामला: विवाद के पीछे महिला शिक्षिका, आरोपी शिक्षक गिरफ्तार

Sitapur BSA thrashing case सीतापुर में बेसिक शिक्षा अधिकारी और प्राथमिक स्कूल के हेड मास्टर के बीच का विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। बीएसए की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। इधर कांग्रेस सांसद राकेश राठौर ने बीएसए ऑफिस में हेड मास्टर की पिटाई करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि हेड मास्टर की पिटाई का सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं आया है। दूसरी तरफ गिरफ्तार हेड मास्टर की पत्नी ने मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है। प्राथमिक विद्यालय के छात्र-छात्राएं और ग्रामीण हेड मास्टर के पक्ष बोल रहे हैं। इधर बीएसए और आरोपी शिक्षक का एक ऑडियो सामने आया है। जिसमें महिला शिक्षक की अटेंडेंस लगाने को कहा जा रहा हैं। राजस्थान पत्रिका वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है।
उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया था। जिसमें प्राथमिक विद्यालय नदवा के हेडमास्टर बृजेंद्र वर्मा बीएसए की मेज पर फाइल पटकने के बाद बेल्ट से पिटाई करते देखे जा रहे हैं। बीएसए की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर हेड मास्टर को जेल भेज दिया है। इधर एक ऑडियो वायरल हुआ है। जो बेसिक शिक्षा अधिकारी और हेड मास्टर के बीच का बताया जा रहा है। जिसमें सामने वाला महिला टीचर की अटेंडेंस लगाने की बात कर रहा है।
सामने वाले ने कहा कि आपसे जो कहा जा रहा है। वह कीजिए। गांव वालों की चिंता मत करिए। शिकायत आएगी तो देख लेंगे। इस पर हेड मास्टर कहते हैं कि गांव में लोग पूछ रहे हैं कि मैडम क्यों नहीं आ रही है? तो सामने से आवाज आती है कि कह दीजिए मेडिकल लीव पर हैं। हेड मास्टर ने जवाब दिया कि यही तो हम बता रहे हैं। लेकिन उनकी गाड़ी प्रधान के घर के सामने से निकलती है।
इस पर सामने से आवाज आती है कि आप लोग टाइम से आते हैं। हेड मास्टर ने कहा कि हम लोग टाइम से आते हैं। सामने से आवाज आती है कि सेल्फी मांगना शुरू करें। हेड मास्टर ने कहा कि आप मंगा लीजिए। हम समय से पहुंच जाते हैं। इस पर अगले 1 साल तक सेल्फ़ी भेजने को कहा जाता है।
आरोपी शिक्षक हेडमास्टर विजेंद्र वर्मा ने बताया कि बीएसए उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं। महिला टीचर के लिए उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया था। बीते 23 सितंबर को वह बीएसए कार्यालय स्पष्टीकरण देने के लिए गए थे। जहां मारपीट की गई।
हेड मास्टर के समर्थन में ग्रामीण, छात्र-छात्राओं के साथ सांसद भी उतर आए हैं। सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर ने बीएसए ऑफिस पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि हेड मास्टर की पिटाई की गई है। जिसका सीसीटीवी फुटेज वायरल नहीं किया गया है। बीएसए के मनपसंद लोगों को स्कूल न जाने की भी छूट मिल रही है। शिकायत के बाद भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मुख्यमंत्री से निष्पक्ष जांच करने की मांग करूंगा। वायरल ऑडियो की भी जांच होनी चाहिए।
विद्यालय के छात्र-छात्राओं ने भी महिला शिक्षक के खिलाफ बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 24 सितंबर से विद्यालय बंद है। आरोप लगाया कि सहायक शिक्षिका अवंतिका गुप्ता मनमानी तरीके से कार्य कर रही हैं। महीनों अनुपस्थित रहती हैं। अवंतिका गुप्ता की अटेंडेंस लगाने को लेकर ही विवाद हुआ है। जबकि ग्रामीणों का कहना है कि प्रधानाध्यापक के आने के बाद पढ़ाई में सुधार हुआ है। विद्यालय में छात्रों की संख्या भी काफी अधिक है।
हेड मास्टर की पत्नी ने बताया कि बीते 3 महीने से उनके पति को परेशान किया जा रहा है। सहायक अध्यापिका की शिकायत करने पर उन्हें मुख्यालय से अटैच कर दिया गया। वेतन रोकने की धमकी दी जा रही है। कार्यालय बुलाकर अभद्रता की जाती है। उनके पति को फर्जी तरीके से फंसाया गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है।