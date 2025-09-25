सीतापुर बीएसए की पिटाई का मामला: विवाद के पीछे महिला शिक्षिका, आरोपी शिक्षक गिरफ्तार

Sitapur BSA thrashing case सीतापुर में बेसिक शिक्षा अधिकारी और प्राथमिक स्कूल के हेड मास्टर के बीच का विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। बीएसए की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। इधर कांग्रेस सांसद राकेश राठौर ने बीएसए ऑफिस में हेड मास्टर की पिटाई करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि हेड मास्टर की पिटाई का सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं आया है। दूसरी तरफ गिरफ्तार हेड मास्टर की पत्नी ने मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है। प्राथमिक विद्यालय के छात्र-छात्राएं और ग्रामीण हेड मास्टर के पक्ष बोल रहे हैं। इधर बीएसए और आरोपी शिक्षक का एक ऑडियो सामने आया है। जिसमें महिला शिक्षक की अटेंडेंस लगाने को कहा जा रहा हैं। राजस्थान पत्रिका वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है।