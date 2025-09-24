दबंग शिक्षक ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को मारा 6 सेकंड में पांच बेल्ट, आरोपी शिक्षक गिरफ्तार

Teacher beats BSA with belt, 5 belt blows in 6 seconds सीतापुर में शिक्षक ने बेसिक शिक्षा अधिकारी की मेज पर फाइल फेंका और अपने कमर में बंधे बेल्ट को बाहर निकाल लिया। देखते-देखते उसने बेसिक शिक्षा अधिकारी की बेल्ट से पिटाई शुरू कर दी। यह देख मौके पर हड़कंप मच गया। एक कर्मचारी बचाने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन फिर पीछे हो गया। थोड़ी देर बाद एक और कर्मचारी मौके पर पहुंचा। जिसके पास दोनों ने मिलकर शिक्षक पर काबू पाया। बेसिक शिक्षा अधिकारी की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी अध्यापक को गिरफ्तार कर लिया है। जिसके खिलाफ जांच की जा रही है। ‌मामला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय का है।