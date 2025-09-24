दबंग शिक्षक ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को मारा 6 सेकंड में पांच बेल्ट, आरोपी शिक्षक गिरफ्तार

Teacher beats BSA with belt, 5 belt blows in 6 seconds सीतापुर में शिक्षक ने बेसिक शिक्षा अधिकारी की मेज पर फाइल फेंका और अपने कमर में बंधे बेल्ट को बाहर निकाल लिया। देखते-देखते उसने बेसिक शिक्षा अधिकारी की बेल्ट से पिटाई शुरू कर दी। यह देख मौके पर हड़कंप मच गया। एक कर्मचारी बचाने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन फिर पीछे हो गया। थोड़ी देर बाद एक और कर्मचारी मौके पर पहुंचा। जिसके पास दोनों ने मिलकर शिक्षक पर काबू पाया। बेसिक शिक्षा अधिकारी की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी अध्यापक को गिरफ्तार कर लिया है। जिसके खिलाफ जांच की जा रही है। मामला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय का है।
उत्तर प्रदेश के सीतापुर में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अखिलेश प्रताप सिंह को बृजेंद्र कुमार वर्मा ने कार्यालय के अंदर बेल्ट से पिटाई की। पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। प्राथमिक विद्यालय विकासखंड महमूदाबाद के नदवा स्थित प्राथमिक विद्यालय में तैनात बृजेंद्र कुमार वर्मा को स्पष्टीकरण देने के लिए बुलाया गया था। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि बृजेंद्र कुमार वर्मा हाथ में फाइल लिए बातचीत कर रहे हैं। इसी बीच फाइल को बीएसए की मेज पर फेंक कर कमर में लगी बेल्ट को निकाल लिया और बीएसए की पिटाई करने लगे।
मौके पर पहुंचे दो अन्य लोगों ने हमलावर शिक्षक को काबू में किया इसके बाद मामला शांत हुआ। इस संबंध में बेसिक शिक्षा अधिकारी अखिलेश प्रताप सिंह ने थाना में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस में आरोपी अध्यापक बृजेंद्र कुमार वर्मा को गिरफ्तार कर लिया है जिससे पूछताछ की जा रही है। इसके पहले अध्यापक के खिलाफ जांच चल रही थी। जिसमें वह दोषी पाया गया था।