UP Shock: PAC Jawan Dies After 3 Shots: सीतापुर में ड्यूटी के दौरान पीएसी जवान की मौत, रायफल से चलीं तीन गोलियां- आत्महत्या या हादसा

अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही अगली कार्रवाई तय की जाएगी। फिलहाल मामले को संदिग्ध मौत के रूप में दर्ज किया गया है। पीएसी के उच्चाधिकारी और पुलिस विभाग की टीमें संयुक्त रूप से जांच कर रही हैं। जवान की मौत के बाद उनके परिवार के लिए विभाग की ओर से आर्थिक मदद और अन्य लाभ देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पुलिस विभाग ने आश्वासन दिया है कि परिवार को हरसंभव सहयोग दिया जाएगा।