Kota Crime : कोटा को खंजर से वार कर युवक की बेरहमी से हत्या, गोद में बैठी मासूम बेटी बाल-बाल बची

सीआइ महेन्द्र मारू ने बताया कि घटना के बाद परिजन गंभीर रूप से घायल सलमान को एमबीएस अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान देर रात करीब 2 बजे उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। प्रारंभ में पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया था, लेकिन सलमान की मौत के बाद इसमें हत्या की धाराएं जोड़ दी गईं। पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाने के लिए एफएसएल और एमओबी टीम को बुलाया, जिन्होंने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।