अलवर के राजगढ़ में दर्दनाक हादसा, डबल डेकर ट्रेन से कटकर युवक की मौत

Alwar News : अलवर में दर्दनाक हादसा। राजगढ़-अलवर रेल मार्ग पर मूनपुर पुलिया के पास डबल डेकर ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। युवक की उम्र करीब 20 वर्षीय है। मृतक युवक की पहचान राजगढ़ थाना क्षेत्र के ओड़पुर गांव निवासी अंकित पुत्र मुकेश मीणा के रूप में हुई।
इस हादसे की जानकारी होने पर डबल डेकर ट्रेन के गार्ड ने तुरंत ट्रेन रुकवाई। उन्होंने मृतक के शव को राजगढ़ स्टेशन कर्मचारियों को सौंप दिया।
इस दुर्घटना की सूचना मिलते ही आरपीएफ के सहायक उपनिरीक्षक विष्णु प्रसाद और राजगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंचे। पुलिस ने दुर्घटना की जानकारी परिजनों को दी।
सूचना मिलते ही बौखलाए परिजन राजगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंचे। पुलिस ने राजगढ़ चिकित्सालय की मॉर्च्युरी में मृतक के शव को रखवाया है।