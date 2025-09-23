अलवर के राजगढ़ में दर्दनाक हादसा, डबल डेकर ट्रेन से कटकर युवक की मौत

Alwar News : अलवर में दर्दनाक हादसा। राजगढ़-अलवर रेल मार्ग पर मूनपुर पुलिया के पास डबल डेकर ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। युवक की उम्र करीब 20 वर्षीय है। मृतक युवक की पहचान राजगढ़ थाना क्षेत्र के ओड़पुर गांव निवासी अंकित पुत्र मुकेश मीणा के रूप में हुई।