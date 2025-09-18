ओरणों में जल संरक्षण व पशुपालन और डेयरी पर हुआ मंथन

कृषि एवं पारिस्थितिकी विकास संस्थान (कृपाविस) अलवर द्वारा डीसीबी के सहयोग से कृपाविस प्रशिक्षण केंद्र अलवर में दो दिवसीय (17-18 सितंबर) कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। कार्यक्रम के शुभारंभ में कृपाविस संस्थापक अमन सिंह ने कार्यशाला में ओरण देवबणी में जल व जैव विविधता संरक्षण और समुदायों की आजीविका संवर्धन के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा की।



अनिल कुमार ने स्वयं सहायता समूह महिला मंडल बनाने के प्रक्रिया पर विस्तार पूर्वक प्रस्तुति दी। जल संरक्षण फिल्म व जल प्रदर्शनी पर कृपाविस निदेशक प्रतिभा सिसोदिया ने व्याख्यान दिया। पशु नस्ल सुधार एवं प्रजनन संबंधित रोग के विषय में पशुपालन विभाग राजस्थान सरकार के डॉ. अशोक मिश्रा ने संभागियों के साथ विस्तार पूर्वक वार्ता दी। इस कार्यशाला में सरिस्का के आसपास सरिस्का के आसपास के विभिन्न गांवों जैसे डोभा रिंग्स पूरी काली खोल कागला वास आदि महिला मंडलों की लगभग 40 प्रतिनिधि भाग लें रही हैं।