किसान अब खेतों में ही कर सकेंगे फल-सब्जियों की प्रोसेसिंग, बढ़ेगा किसानों का मुनाफा

Farmer Empowerment: कोटपूतली-बहरोड़. जिले के किसानों के लिए राहतभरी खबर है कि अब उन्हें अपनी मेहनत की फसल के खराब होने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। उद्यान विभाग ने किसानों की आय बढ़ाने और कटाई के बाद होने वाले नुकसान को रोकने के लिए कई आकर्षक योजनाएं शुरू की हैं। विभाग की पहल से अब जिले के किसान अपने खेतों में ही फल-सब्जियों की प्रोसेसिंग, पैकिंग और कोल्ड स्टोरेज यूनिट स्थापित कर सकेंगे।

उप निदेशक उद्यान लीलाराम जाट ने बताया कि जिले में कोल्ड चेन और प्रोसेसिंग सुविधाओं की कमी के कारण हर साल करीब 15 से 25 प्रतिशत फल-सब्जियां खराब हो जाती हैं जिससे किसानों को अपने उत्पाद का मूल्य 30 प्रतिशत तक कम मिलता है। इन नुकसानों को रोकने के लिए विभाग की ओर से राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के तहत किसानों और उद्यमियों को 35 से 50 प्रतिशत तक का अनुदान दिया जा रहा है।