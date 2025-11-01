Rajasthan: मुख्य सचिव और DGP भी नहीं सेफ, स्कूल, अस्पताल और घरों के पास बम का गोदाम, 24 घंटे दहशत

गैस गोदाम को लेकर बातचीत की तो लोगों की पीड़ा सामने आई। लोग डर के साये में जी रहे हैं। उन्हें हमेशा अनहोनी का डर सताए रहता है। कुछ गैस गोदाम तो स्कूल से सटे नजर आए तो कुछ रिहायशी इलाकों में मिले। निवारू रोड पर तो गैस गोदाम के पास ही थिनर का गोदाम बना है। एक साथ दो-दो ज्वलनशील पदार्थों के गोदाम बने हुए हैं। लोगों ने बताया कि गोदामों के बाहर रात को ही गैस से भरे सिलेंडर की गाड़ियां आकर खड़ी हो जाती हैं, शहर में वितरण के लिए सुबह इन गाड़ियों से ही सिलेंडर भेजे जाते हैं। वहीं कुछ लोग गोदामों में सिलेंडर रखवा लेते हैं, जहां से वितरण के लिए भेजते हैं।