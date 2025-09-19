Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

खास खबर

IMD Alert 19 September: राजस्थान के जयपुर सहित इन 4 जिलों में अगले दो घंटे में होने वाली झमाझम

Rajasthan Weather Update: पिछले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के उदयपुर जिले में अतिभारी तथा चित्तोड़गढ़ व प्रतापगढ़ जिलों में भारी बारिश दर्ज़ की गई| 19 से 22 सितम्बर के दौरन भरतपुर, कोटा, उदयपुर व जयपुर संभाग के कुछ भागो में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है|

जयपुर

Rajesh Dixit

Sep 19, 2025

Heavy Rain Alert: जयपुर। राजस्थान में अब मानसून विदाई के ओर बढ रहा है। लेकिन मानसून विदाई के दौरान बारिश की तोहफा दे रहा है। राज्य के पूर्वी हिस्से में आज आसमां में बादल छाए हुए हैं। जयपुर सहित कई जिलों में बारिश हो रही है।
इधर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है आगामी दो घंटे में झमाझम बारिश होने की संभावना है।
मौसम विभाग 19 सितम्बर को सुबह से लेकर शाम चार बजे तक कुल पांच अलर्ट जारी कर चुका है। अब ताजा अलर्ट के तहत राजस्थान के जयपुर, जयपुर शहर, दौसा, टोंक व सवाईमाधेापुर जिले में तेज बारिश आने की संभावना है। इन जिलों को ओरेंज श्रेणी में रखा गया है।
इसके अलावा बारां, कोटा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, चित्तौडगढ़़, अजमेर, बूंदी, भीलवाड़ा जिलों व आसपास के जिलों में अगले तीन घंटे में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है।

ये भी पढ़ें

Rain Alert: राजस्थान में एक बार फिर बदला मौसम का रुख, इन जिलों में 22 सितंबर तक बरसात
जयपुर
rain alert

पिछले चौबीस घंटे में सर्वाधिक बारिश उदयपुर में

इधर मौसम के अलविदा कहने के दौरान उदयपुर में गुरुवार को अतिभारी बारिश देखने को मिली। यहां उदयपुर जिले के मावली में सर्वाधिक 117 मिमी वर्षा हुई है। इसके अलावा प्रतापगढ़ व चित्तौडगढ़़ जिले में भारी बारिश हुई हैं।

ये भी पढ़ें

Weather Update: राजस्थान में यह कैसी मानसून की विदाई ! पिछले 24 घंटे में यहां हुई अतिभारी बारिश
जयपुर
Rajasthan-heavy-rain

खबर शेयर करें:

Published on:

19 Sept 2025 04:25 pm

Hindi News / Special / IMD Alert 19 September: राजस्थान के जयपुर सहित इन 4 जिलों में अगले दो घंटे में होने वाली झमाझम

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.