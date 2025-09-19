IMD Alert 19 September: राजस्थान के जयपुर सहित इन 4 जिलों में अगले दो घंटे में होने वाली झमाझम

Heavy Rain Alert: जयपुर। राजस्थान में अब मानसून विदाई के ओर बढ रहा है। लेकिन मानसून विदाई के दौरान बारिश की तोहफा दे रहा है। राज्य के पूर्वी हिस्से में आज आसमां में बादल छाए हुए हैं। जयपुर सहित कई जिलों में बारिश हो रही है।

इधर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है आगामी दो घंटे में झमाझम बारिश होने की संभावना है।

मौसम विभाग 19 सितम्बर को सुबह से लेकर शाम चार बजे तक कुल पांच अलर्ट जारी कर चुका है। अब ताजा अलर्ट के तहत राजस्थान के जयपुर, जयपुर शहर, दौसा, टोंक व सवाईमाधेापुर जिले में तेज बारिश आने की संभावना है। इन जिलों को ओरेंज श्रेणी में रखा गया है।

इसके अलावा बारां, कोटा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, चित्तौडगढ़़, अजमेर, बूंदी, भीलवाड़ा जिलों व आसपास के जिलों में अगले तीन घंटे में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है।