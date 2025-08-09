9 अगस्त 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कुचामन शहर

काले पानी की सजा भी नहीं डिगा सकी, सूचना नहीं मिलने के कारण परिवार ने समझ लिया था मृत, 1946 में जीवित लौटे

दे दी हमें आजादी: काले पानी की सजा समाज से अलग करने और मानसिक रूप से तोड़ने के लिए दी जाती थी। यह सजा बोदूराम के जज्बे को कम नहीं कर सकी। जेल से लौटने के बाद भी उनका वही जुझारू और राष्ट्रप्रेम से भरा स्वभाव बरकरार रहा।

कुचामन शहर

Akshita Deora

Aug 09, 2025

बोदूराम लोमरोड़, डाबड़ा, डीडवाना-कुचामन (फोटो: पत्रिका)

Freedom Fighter Boduram Lomrod: डीडवाना-कुचामन जिले के डाबड़ा गांव के स्वतंत्रता सैनानी बोदूराम लोमरोड़ पुत्र पन्नाराम ने देश की आजादी के लिए जो योगदान दिया, वह गर्व से याद किया जाता है।

साल 1940-41 के आसपास जब ‘भारत छोड़ो आंदोलन’ अपने चरम पर था, तब बोदूराम को जोधपुर महाराजा की ओर से सेना में भेजा गया था। वहां उन्होंने अंग्रेज अफसरों के सामने सिर झुकाने की बजाय डटकर मुकाबला किया। अंग्रेज सरकार ने उन्हें अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के साथ काले पानी की सजा सुनाई।

ये भी पढ़ें

सुख-सुविधाओं को छोड़ स्वतंत्रता संग्राम में कूदे जैसलमेर के सागरमल गोपा, जिनकी स्मृति में जारी हुआ डाक टिकट
जैसलमेर
image

करीब पांच साल तक पोर्ट ब्लेयर की सेलुलर जेल में अमानवीय यातनाएं सहने के बाद भी बोदूराम का हौंसला डिगा नहीं। कोई सूचना नहीं मिलने के कारण उनके परिजन उन्हें मृत मान चुके थे। लेकिन 1946 में जब वे जीवित गांव लौटे, तो डाबड़ा में आश्चर्य और खुशी की लहर दौड़ गई। पूरा गांव उन्हें देखने और सुनने के लिए एकत्रित हो गया। उनके साथ बड़ी घटना भी जुड़ी है। 13 मार्च, 1947 को डाबड़ा गांव में किसानों ने अत्याचारों के खिलाफ शांतिपूर्ण सभा की। तब किसानों पर हमला हो गया। हमले में बोदूराम का हाथ तलवार के वार से कट गया।

पुस्तकालय कक्ष का इंतजार

नागौर के पूर्व जिला कलक्टर समित शर्मा ने डाबड़ा के राजकीय मनोहरी देवी उच्च माध्यमिक विद्यालय में बोदूराम की तस्वीर पुस्तकालय कक्ष में लगाने की पहल की। तस्वीर तो लग गई, लेकिन परिजन के अनुसार पुस्तकालय कक्ष अभी तक स्वीकृत नहीं हुआ।

"मुझे गर्व है कि मैं उनका बेटा हूं। उन्होंने अंग्रेजों की यातनाएं झेली, पर आज़ादी के विचार से एक पल को भी नहीं डिगे।''

  • ताराचंद, पुत्र

ये भी पढ़ें

जानें कौन हैं पायल जांगिड़, जिन्होंने खुद का बाल विवाह रोका और बन गई हजारों बच्चियों की आवाज़
अलवर
image

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Independence Day 2025/ स्‍वतंत्रता दिवस 2025

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

09 Aug 2025 09:22 am

Hindi News / Rajasthan / Kuchaman City / काले पानी की सजा भी नहीं डिगा सकी, सूचना नहीं मिलने के कारण परिवार ने समझ लिया था मृत, 1946 में जीवित लौटे

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

India Vs Eng Test

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.