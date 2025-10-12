Jaipur: स्कूल में भी सुरक्षित नहीं बच्चियां, दीवार कूदकर स्कूल में घुसा, 7 साल की बच्ची से रेप का प्रयास

दर्ज रिपोर्ट के आधार पर जानकारी मिली कि इलाके मेंं स्थित एक स्कूल में शनिवार सवेरे सात साल की बच्ची वॉशरूम में गई थी। स्कूल परिसर की दीवार के नजदीक बने हुए वॉशरूम में बच्ची को जाते हुए बाहर से एक शख्स देख रहा था। मौका पाकर वह स्कूल की दीवार पर चढ़ गया और अंदर कूद गया। उसके बाद चोरी-छुपे वाशरूम तक पहुंचा और बच्ची का मुंह दबा दिया। उसके बाद उस पर यौन अत्याचार किया। बच्ची अचानक चीखने लगी तो आरोपी दीवार फांदकर फरार हो गया।