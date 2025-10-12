Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Jaipur: स्कूल में भी सुरक्षित नहीं बच्चियां, दीवार कूदकर स्कूल में घुसा, 7 साल की बच्ची से रेप का प्रयास

Attempt To Rape in School : इस घटना से बच्ची के परिवार के साथ ही स्कूल प्रशासन और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के परिजन डरे हुए हैं। मामला गंभीर होने के चलते जांच का काम एसीपी स्तर के पुलिस अधिकारी को सौंपा गया है।

less than 1 minute read

जयपुर

image

Jayant Sharma

Oct 12, 2025

Bad touch to girl students: 9 छात्राओं को बैड टच करने वाले प्रधानपाठक को मिली ये सजा, जांच टीम को छात्राओं ने बताई करतूत

Demo pic

Jaipur Crime News: राजधानी जयपुर में एक बार फिर से मासूम बच्ची से रेप के प्रयास का मामला उजागर हुआ है। जयपुर शहर पूर्व इलाके में स्थित थाने में केस दर्ज किया गया है और आरोपी को तलाश किया जा रहा है। इस घटना से बच्ची के परिवार के साथ ही स्कूल प्रशासन और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के परिजन डरे हुए हैं। मामला गंभीर होने के चलते जांच का काम एसीपी स्तर के पुलिस अधिकारी को सौंपा गया है।

दर्ज रिपोर्ट के आधार पर जानकारी मिली कि इलाके मेंं स्थित एक स्कूल में शनिवार सवेरे सात साल की बच्ची वॉशरूम में गई थी। स्कूल परिसर की दीवार के नजदीक बने हुए वॉशरूम में बच्ची को जाते हुए बाहर से एक शख्स देख रहा था। मौका पाकर वह स्कूल की दीवार पर चढ़ गया और अंदर कूद गया। उसके बाद चोरी-छुपे वाशरूम तक पहुंचा और बच्ची का मुंह दबा दिया। उसके बाद उस पर यौन अत्याचार किया। बच्ची अचानक चीखने लगी तो आरोपी दीवार फांदकर फरार हो गया।

बाद में जब टीचर्स ने जांच पड़ताल की तो पता चला कि आरोपी नजदीक ही रहता है। उसके बारे में पुलिस को सूचना दी गई है। पुलिस ने अनिल नाम के शख्स के खिलाफ पोक्सो समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया है। इस घटना ने स्कूल परिसर में बच्चों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

Tonk: 13 साल की बच्ची से निकाह, धर्म बदलने की धमकी, आरोपी के दोनों पैर टूटे, जमीन पर रेंगता रहा
टोंक
Published on:

12 Oct 2025 11:39 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur: स्कूल में भी सुरक्षित नहीं बच्चियां, दीवार कूदकर स्कूल में घुसा, 7 साल की बच्ची से रेप का प्रयास

