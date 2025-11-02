Patrika LogoSwitch to English

Jaipur: वॉशरूम जाने को निकली चौथी कक्षा की बच्ची चौथी मंजिल से क्यों कूदी, किसी के पास नहीं जवाब, रुला रहा CCTV फुटेज

Amaira Suicide Mystery: एक प्यारी, हंसती.खेलती बच्ची ने अचानक ऐसा घातक कदम क्यों उठाया, इस सवाल ने अमायरा के परिवार और स्कूल के माहौल पर एक गहरा सदमा छोड़ दिया है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Jayant Sharma

Nov 02, 2025

Photo - Patrika

Jaipur News: जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल में चौथी कक्षा की 9 वर्षीय छात्रा अमायरा की दुखद मौत ने पूरे शहर को स्तब्ध कर दिया है। स्कूल की चौथी मंजिल से कूदकर हुई इस हृदय विदारक घटना ने कई अनसुलझे सवाल छोड़ दिए हैं, जिनका जवाब किसी के पास नहीं है। यह घटना छुट्टी से ठीक पहले उस वक्त हुई जब अमायरा वॉशरूम जाने के बहाने क्लास से निकली थी।

एक पल का फैसला, थम गई सांसें

पुलिस के शुरुआती जांच और सामने आए सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक, यह मामला प्रथम दृष्टया आत्महत्या का लग रहा है। फुटेज में देखा गया कि अमायरा चौथी मंजिल की रेलिंग पर चढ़ी और कूद गई। एक प्यारी, हंसती.खेलती बच्ची ने अचानक ऐसा घातक कदम क्यों उठाया, इस सवाल ने अमायरा के परिवार और स्कूल के माहौल पर एक गहरा सदमा छोड़ दिया है।

सबूत मिटाने का प्रयास, स्कूल प्रशासन पर गंभीर आरोप

सबसे चौंकाने वाला और संवेदनशील पहलू यह है कि इस दर्दनाक घटना के बाद स्कूल प्रशासन का रवैया। खबर है कि जिस जगह पर अमायरा गिरी थी, वहां से खून के दाग को स्कूल प्रशासन ने तुरंत पानी से धुलवाकर साफ करवा दिया। घटनास्थल से सबूत मिटाने का यह प्रयास स्कूल प्रबंधन की मंशा पर गंभीर सवाल खड़े करता है। अमायरा की मौत के बाद से ही स्कूल प्रशासन ने पूरी तरह चुप्पी साध रखी है, जिससे अभिभावकों और आम जनता में आक्रोश है।

पुलिस जाँच जारी, रात में किया गया पोस्टमार्टम

पुलिस अब स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज गहनता से खंगाल रही है ताकि घटना के पीछे के कारणों का पता लगाया जा सके। कई घंटों के गतिरोध और परिवार की मांग के बाद, देर रात जिला कलेक्टर की अनुमति से जयपुरिया अस्पताल में बच्ची के शव का पोस्टमार्टम करवाया गया और फिर शव परिवार को सौंप दिया गया।

स्कूल प्रबंधन पर केस दर्ज

परिवार ने अपनी 9 साल की मासूम बिटिया को रोते हुए अंतिम विदाई दी है। इस दुख की घड़ी में परिवार ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। अब यह कानूनी जाँच ही तय करेगी कि क्या यह कदम किसी दबाव, प्रताड़ना या लापरवाही का नतीजा था।

सबसे बड़ा सवाल…

अमायरा… तुमने ऐसा क्यों किया ? यह सवाल उस स्कूल के हर कोने में गूंज रहा है, जहां से उसने छलांग लगाई थी। यह दुखद घटना स्कूलों में बच्चों की मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षा और निगरानी की आवश्यकता पर एक बड़ा प्रश्नचिह्न लगाती है।

