मां बड़ी या ममताः पैदा होते ही मां ने मरने के लिए फेंका, दूसरी ने उठाया, तीसरी ने स्तनपान करा बचाई जान

Bikaner News: मानवीय संवेदनाओं को झकझोर देने वाली एक बेहद दुखद घटना राजस्थान के बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र से सामने आई है। एक कलयुगी मां ने जन्म के महज़ 24 घंटे बाद ही अपने नवजात शिशु को कूड़ेदान में फेंक दिया, जिसने इलाके में हड़कंप मचा दिया। हालांकि, एक जाग्रत नागरिक की सतर्कता और पुलिस.प्रशासन की त्वरित कार्रवाई ने उस मासूम की जान बचा ली। यह हृदय विदारक घटना श्री डूंगरगढ़ कस्बे में हुई। किसी अज्ञात और निर्मम मां ने अपने नवजात शिशु को एक लाल कंबल में लपेटकर लावारिस हालत में एक कूड़ेदान के भीतर छोड़ दिया। नवजात की उम्र लगभग 24 घंटे बताई जा रही है।
सौभाग्य से जब यह मासूम अपनी तकदीर पर रो रहा था, तभी वहां से गुज़र रही नजमा नामक एक महिला ने उसके रोने की आवाज़ सुनी। आवाज़ की तलाश में नजमा की नज़र पास ही रखे कूड़ेदान पर पड़ी। माजरा समझते ही उन्होंने बिना देर किए तुरंत पुलिस को इस बारे में सूचित किया। सूचना मिलते ही श्री डूंगरगढ़ पुलिस की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और नवजात को कब्जे में लिया। मानवता दिखाते हुए, पुलिस ने मासूम को तुरंत उप जिला अस्पताल पहुंचाया।
अस्पताल में डॉक्टरों की टीम ने नवजात का स्वास्थ्य परीक्षण किया और बताया कि बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ हैए लेकिन उसे तुरंत पोषण की आवश्यकता है। चिकित्सकों के मानवीय सुझाव पर अस्पताल में भर्ती एक अन्य प्रसूता ने इस लावारिस बच्चे को स्तनपान कराया, जिससे उसकी जान बच सकी और उसे नया जीवनदान मिला।
पुलिस ने इस अमानवीय कृत्य के लिए अज्ञात महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और नवजात को कूड़ेदान में फेंकने वाली निर्मम मां की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस आसपास के क्षेत्रों के अस्पतालों और क्लिनिकों से भी जानकारी जुटा रही है ताकि इस क्रूर घटना के पीछे के कारणों का पता चल सके।
बड़ी खबरेंView All
बीकानेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग