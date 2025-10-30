मां बड़ी या ममताः पैदा होते ही मां ने मरने के लिए फेंका, दूसरी ने उठाया, तीसरी ने स्तनपान करा बचाई जान

Bikaner News: मानवीय संवेदनाओं को झकझोर देने वाली एक बेहद दुखद घटना राजस्थान के बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र से सामने आई है। एक कलयुगी मां ने जन्म के महज़ 24 घंटे बाद ही अपने नवजात शिशु को कूड़ेदान में फेंक दिया, जिसने इलाके में हड़कंप मचा दिया। हालांकि, एक जाग्रत नागरिक की सतर्कता और पुलिस.प्रशासन की त्वरित कार्रवाई ने उस मासूम की जान बचा ली। यह हृदय विदारक घटना श्री डूंगरगढ़ कस्बे में हुई। किसी अज्ञात और निर्मम मां ने अपने नवजात शिशु को एक लाल कंबल में लपेटकर लावारिस हालत में एक कूड़ेदान के भीतर छोड़ दिया। नवजात की उम्र लगभग 24 घंटे बताई जा रही है।