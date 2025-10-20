परी बोली, “पापा भाई के साथ मुझे भी ले चलो, नए कपड़े लाने हैं” कुछ देर बाद पूरे परिवार की मौत, दो दिन से रोए जा रही दादी…

Bharatpur Family Accident Before Diwali: भरतपुर के नदबई में दिवाली की रौनक से सजे गांव में मातम पसरा हुआ है। दादी अपने पोते-पोती और बेटा-बहू को याद कर रोये जा रही है, दुख इतना बड़ा है कि परिवार या गांव का कोई सदस्य बुजुर्ग मां को ढांढस तक नहीं बंधा पा रहा है। आज दिवाली पर गांव में बैठक की जा रही है। शनिवार को भरतपुर के नदबई में हुए हादसे ने पूरे परिवार को लील लिया है। तेज रफ्तार थार ने पूरा परिवार उजाड़ दिया था। उस जिसमें पति, पत्नी और दो बच्चों की मौके पर मौत हो गई। हादसे की वजह बनी वही रफ्तार, जो कुछ ही पलों में खुशियों को उजाड़ गई।