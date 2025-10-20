Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भरतपुर

परी बोली, “पापा भाई के साथ मुझे भी ले चलो, नए कपड़े लाने हैं” कुछ देर बाद पूरे परिवार की मौत, दो दिन से रोए जा रही दादी…

Bharatpur Accident Sad Story : इस घटना के बाद से गांव में मातम जैसा माहौल है। आसपास के ग्रामीणों ने न दीपक जलाए और न ही घरों को सजाने के लिए लाइटें लगाईं। धनतेरस और छोटी दिवाली पर औपचारिक रूप से पूजन किया गया है। आज दिवाली पर भी यही माहौल रहने वाला है।

2 min read

भरतपुर

image

Jayant Sharma

Oct 20, 2025

Bharatpur Family Died In Accident

Bharatpur Family Accident Before Diwali: भरतपुर के नदबई में दिवाली की रौनक से सजे गांव में मातम पसरा हुआ है। दादी अपने पोते-पोती और बेटा-बहू को याद कर रोये जा रही है, दुख इतना बड़ा है कि परिवार या गांव का कोई सदस्य बुजुर्ग मां को ढांढस तक नहीं बंधा पा रहा है। आज दिवाली पर गांव में बैठक की जा रही है। शनिवार को भरतपुर के नदबई में हुए हादसे ने पूरे परिवार को लील लिया है। तेज रफ्तार थार ने पूरा परिवार उजाड़ दिया था। उस जिसमें पति, पत्नी और दो बच्चों की मौके पर मौत हो गई। हादसे की वजह बनी वही रफ्तार, जो कुछ ही पलों में खुशियों को उजाड़ गई।

मरने वालों की पहचान नटवर 35, पत्नी पूजा, बेटी परी 6 और बेटा दीपू 1.5 के रूप में हुई थी। यह परिवार दीपावली की खरीदारी के लिए घर से निकला था। नटवर ने सुबह खेत जोता था और दोपहर को पत्नी और बच्चों के साथ नदबई बाज़ार जा रहा था।

दादी बोली…. पोती को नहीं ले जा रहे थे, लेकिन उसे नए कपड़े खरीदने थे

नटवर की मां का कहना है कि पोती परी को उसके माता-पिता लेकर नहीं जा रहे थे, बेटा ससुराल जाने और सरसों के बीज लेने के लिए जा रहा था। साथ में डेढ़ साल का बेटा भी था। बेटी परी उनके साथ नहीं जाने वाली थी। लेकिन अचानक उसे नए कपड़े लाने की सूझी, उसने कहा कि पापा मुझे भी ले चलो, नए कपड़े दिला लाओ, किसे पता था कि कुछ ही देर बाद मेरा पूरा परिवार हमेशा के लिए बिछड़ जाएगा।

दरअसल गांव से करीब आठ किमी दूर ही हवा की रफ्तार से दौड़ रही थार ने पूरे परिवार को उजाड़ दिया, चारों ने दम तोड़ दिया। टक्कर के बाद दोनों गाड़ियों में आग लग गई थी।

डीएसपी नदबई अमर सिंह राठौड़ ने बताया कि हादसे का कारण थार की ओवर स्पीड थी। थार चला रहा युवक नरेश गंभीर रूप से घायल है और आरबीएम अस्पताल में भर्ती है। इलाज के बाद उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। वह पुलिस की देखरेख में है।

गांव में मातम जैसा माहौल, दीपक नहीं जले, लाइटें हटा दी

इस घटना के बाद से गांव में मातम जैसा माहौल है। आसपास के ग्रामीणों ने न दीपक जलाए और न ही घरों को सजाने के लिए लाइटें लगाईं। धनतेरस और छोटी दिवाली पर औपचारिक रूप से पूजन किया गया है। आज दिवाली पर भी यही माहौल रहने वाला है। नटवर की मां शोभा देवी बार-बार बेटे का कमरा देखकर बेहोश हो रही हैं। आंगन में रखी पोती परी की किताबें और टूटे खिलौने अब घर की चुप्पी में दर्द बनकर गूंज रहे हैं।

गांव के लोगों ने कहा कि दिवाली पर जहां हर घर में खुशियां होनी चाहिए थींए वहां चार चिताएं जल उठीं। एक लम्हे की लापरवाही ने चार ज़िंदगियां निगल लीं। रफ्तार की इस कीमत ने पूरे गांव को सन्न कर दिया है। गांव के लोगों का कहना है कि आज तक गांव में इस तरह का कोई हादसा नहीं हुआ है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Crime: देवर, भाभी, प्रेमी और नशा… खतरनाक राज से पुलिस के भी उड़े होश
झुंझुनू
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Oct 2025 08:50 am

Hindi News / Rajasthan / Bharatpur / परी बोली, “पापा भाई के साथ मुझे भी ले चलो, नए कपड़े लाने हैं” कुछ देर बाद पूरे परिवार की मौत, दो दिन से रोए जा रही दादी…

बड़ी खबरें

View All

भरतपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

फर्जी थानेदार’ कहकर चिढ़ाने वालों को दिया जवाब, भरतपुर के रजनीश गुर्जर ने RAS बनकर लिख दी नई कहानी

भरतपुर

Rajasthan: मिनी ट्रक से टकराई तेज रफ्तार प्राइवेट बस, 6 घायल, मच गई चीख-पुकार, ड्राइवर-कंडक्टर भागे

Bus accident in Bharatpur
भरतपुर

Diwali Celebration: मां के चरण छूकर आशीर्वाद लेने पहुंचे मुख्यमंत्री, दीपावली पर गांव की मिट्टी से जोड़ा अपनापन

भरतपुर

राजस्थान के किसानों को ₹718 करोड़ का दिया दिवाली गिफ्ट, फिर सीएम भजनलाल गरजे, बोले-कांग्रेस ने जनता को लूटा

Rajasthan Farmers ₹718 crore Diwali gift CM Bhajan Lal said Congress looted Public Youth
भरतपुर

राजस्थान में भीषण सड़क हादसा, दो बच्चों सहित एक ही परिवार के 4 लोगों की दर्दनाक मौत

Nadbai Road Accident
भरतपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.