अब मरीजों का होगा ‘कल्याण’: समय पर मिलेगी दवाइयां

सीकर. मेडिकल कॉलेज से सबद्ध कल्याण अस्पताल में अब मरीजों को गलत दवा या दुर्व्यवहार की परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। वजह अस्पताल प्रबंधन ने मरीजों की परेशानी को देखते हुए अस्पताल के दवा भंडार में लगे हुए सभी फार्मासिस्ट को निशुल्क दवा वितरण केन्द्र पर तैनात करने का निर्णय लिया है। प्रबंधन का मानना है कि दवा वितरण केन्द्रों पर अनुभवी स्टॉफ के होने से मरीजों को समय पर सही दवा और खुराक की जानकारी मिलेगी। इस कवायद का सबसे ज्यादा ग्रामीण इलाकों से आने वाले दवाओं के बारे में कम जानकारी रखने वाले मरीजों को होगा। अस्पताल में फार्मासिस्टों की कमी के कारण मरीजों को होने वाली परेशानी को लेकर राजस्थान पत्रिका में समाचार प्रकाशन के बाद हरकत में आए अस्पताल प्रबंधन ने यह निर्णय लिया